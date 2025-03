Cambia volto il cuore culturale di Chiavari. Piazzale San Francesco sarà accessibile, integrato con il centro, senza barriere, grazie alla rimozione della cancellata che ne impediva la fruizione. Viene, invece, mantenuto il cancello storico di accesso a Palazzo Rocca caratterizzato dallo stemma della famiglia.

Il sindaco Federico Messuti dichiara: «L’obiettivo principale dell’intervento è rendere il piazzale un luogo aperto a tutti, creando una nuova continuità urbana che si estende da piazza Verdi fino a piazza Matteotti, e via Entella. Si potrà entrare dal giardino che affaccia su piazza Verdi, attraverso la nuova scala, e apprezzare Palazzo Rocca con il suo splendido risseu e la scalinata che porta al parco botanico, completamente restaurata, arrivando in piazzale San Francesco, all’Auditorium e all’antica Farmacia dei Frati. Si crea così un tutt’uno con piazza Matteotti e con il teatro Cantero. Tutti spazi che per troppo tempo avevano perso la loro valenza culturale».

I lavori si inseriscono in un più ampio progetto di riqualificazione del complesso culturale di Capoborgo, messo in campo dall’amministrazione comunale negli ultimi anni, che ha visto oltre 5 milioni di investimenti complessivi. Per il restauro dei prospetti e del tetto di Palazzo Rocca, la sistemazione di piazza Verdi e di via Costaguta con i suoi basoli, il rifacimento del parco botanico, la ristrutturazione dell’antica Farmacia del Frati, la riqualificazione di tutti i sottoservizi, e la nuova pavimentazione di via Entella con i basoli fino all’ingresso della piscina comunale. In corso anche il progetto di recupero del chiostro di San Francesco, uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia da troppo tempo in stato di abbandono.