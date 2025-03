Tra il 2019 e il 2023 in Liguria il numero di medici di medicina generale è diminuito del 13,2% a fronte di una media nazionale del -12,7%. All’inizio dello scorso anno nella nostra regione mancavano almeno 112 medici di medicina generale, mentre la carenza a livello nazionale è di 5.500 unità. È quanto emerge dall’ultimo report della Fondazione Gimbe che ha analizzato dinamiche e criticità normative che regolano l’inserimento dei Medici di medicina generale nel Sistema sanitario nazionale, stimando l’entità della loro carenza nelle Regioni italiane.

In media ogni medico di base in Liguria segue 1.338 pazienti e più della metà (50,7%) segue oltre 1.500 assistiti. Secondo la lettura di Gimbe, la situazione nei prossimi anni andrà a peggiorare ulteriormente a causa delle difficoltà nel ricambio generazionale. All’organico già sottomisura si aggiunge, infatti, la mancanza di nuovi giovani professionisti.

Dai dati forniti dal ministero della Salute risulta che nel 2024 i partecipanti al concorso nazionale per medici di base sono stati inferiori ai posti disponibili: 2.240 candidati per 2.623 borse, pari a 383 posti vacanti (-15%). La mancata presentazione di candidati riguarda anche la Liguria: all’ultimo corso di formazione specifica in medicina generale del 2024 hanno partecipato 28 studenti in meno rispetto alle borse di studio disponibili, che significa che il 42% delle borse finanziate in Liguria non sono state assegnate.