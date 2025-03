Gabriele Bertocchi è stato eletto segretario generale della Fp Cisl Liguria, per lui una conferma alla guida della federazione dei lavoratori del pubblico impiego della Cisl.

La sua elezione è avvenuta questa mattina a Camogli al termine del settimo congresso regionale della Fp Cisl Liguria alla presenza del segretario generale nazionale Fp Cisl Maurizio Petriccioli e del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri.

Con Bertocchi è stata eletta la segreteria regionale con Franco Volpi, Andrea Manfredi, Domenico Mafera che sono stati confermati, a cui si aggiunge la neo eletta Cinzia Maniglia.

«Siamo di fronte a sfide importanti – spiega Bertocchi – soprattutto nel settore sanitario dove la priorità è quella di accelerare per le nuove assunzioni di personale in tutti gli ospedali dove c’è una carenza cronica. A metà aprile inoltre ci saranno in tutta Italia le elezioni Rsu nel pubblico impiego, un momento importante anche in Liguria dove vogliamo confermarci dopo gli ottimi risultati raggiunti tre anni fa».