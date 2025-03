Azimut Benetti rientra in Confindustria Nautica

Accolta all'unanimità la domanda di adesione del Gruppo

«Crediamo fermamente che un’industria nautica più unita sia un’industria più forte, capace di affrontare le sfide globali con maggiore coesione e visione strategica. Lavorare insieme significa non solo consolidare il ruolo dell’Italia come leader mondiale nella nautica, ma anche promuovere innovazione, sostenibilità e crescita per l’intera filiera. La scelta di aderire a Confindustria Nautica è espressione di questo impegno», ha commentato Marco Valle , amministratore delegato del Gruppo Azimut Benetti.

Optimal Column This module works best for column 4, 8, 12 ( current column width 9 ). This warning will only show if you login as Admin.