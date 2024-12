In seguito all’accordo stipulato tra la giunta regionale e i Medici di Medicina Generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nelle giornate di sabato 14 e domenica 15, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del Mmg, ASL5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti durante le due giornate in tutti e tre i distretti:

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17

14/12 8-12 Enrico Lazzerini via Aurelia, 1 Padivarma

14/12 8-12/14-17 Giorgio Peluso corso Roma, 48 Levanto

15/12 8-12 Giorgio Peluso corso Roma, 48 Levanto

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.18

14/12 8-12 Rossano Bertani corso Cavour, 339 La Spezia

14/12 8-12 Rosario Leotta via Francesco Crispi, 103 La Spezia

14/12 8-12 Giuseppe Di Sibio via Mantegazza, 14 San Terenzo

14/12 14-17 Svetlana Panok via Sardegna, 11/A La Spezia

14/12 14-17 Saverio Ricci via Sarzana, 1006 La Spezia

15/12 8-12 Rossano Bertani corso Cavour, 339 La Spezia

15/12 8-12 Matteo Di Nasso piazza Sant’Agostino, 10 La Spezia

15/12 8-12 Davide Barletta via delle Cave, 114 La Spezia

15/12 14-17 Svetlana Panok via Sardegna, 11/A La Spezia

15/12 14-17 Maria Serena Pietra via Buonviaggio, 149 La Spezia

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.19

14/12 8-12 Olena Stogniyeva via Aurelia Nord, 11 Arcola

14/12 14-17 Tarcisio Luigi Andreani via Madonnina, 56 Luni

15/12 8-12 Maurizio Lutman via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

15/12 14-17 DMara Pinelli via XXI Luglio, 13 Sarzana