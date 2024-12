Tlc Web Solutions, società specializzata nel marketing digitale, celebra 25 anni e inaugura una nuova fase. «Stiamo tracciando le linee del nostro futuro, intraprendendo un nuovo percorso di cambiamento. Un cambiamento che è radicato nel nostro dna e che continuerà a essere il motore della nostra evoluzione» afferma il co-founder e presidente Giuseppe Loffredo (a sinistra nella foto).

Accompagnare le aziende verso il futuro, anticipando le sfide e valorizzando le opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, è un percorso che parte da tre azioni concrete: ridefinire il posizionamento, rafforzare la leadership di settore, investire in sostenibilità e innovazione.

Le riprogettazioni di logo e sito web sono coerenti con la strategia di comunicazione. Il nuovo logo punta sull’approccio strategico e sul metodo dell’azienda: Think. Listen. Change. Il cerchio rappresenta un movimento dinamico ma con un centro stabile e riconoscibile; si espande, si adatta e cresce mantenendo intatta la sua identità. Il nuovo sito web è un ambiente che riflette il cambiamento, con transizioni fluide tra passato, presente e futuro.

Tlc Web Solutions è nata a Genova nel 1999, quando la new economy era ancora un miraggio per molti. Oggi la società si occupa di consulenza strategica, tecnologia e creatività e aiuta le organizzazioni nell’adozione e nell’integrazione di strumenti innovativi per la comunicazione al servizio dei dipartimenti marketing, sales, Hr e corporate.

Il portfolio clienti annovera aziende di grandi dimensioni a respiro nazionale e internazionale: «Nei nostri 25 anni abbiamo affrontato sfide che hanno fatto crescere il nostro team, ampliando le competenze e maturando un know-how importante su tutti gli aspetti che coinvolgono i processi di trasformazione digitale a cui oggi le aziende sono chiamate».

Il metodo dell’azienda è basato sull’applicazione di modelli di marketing scientifico, dove i dati sono il driver di ogni azione che viene attuata.

Tlc conta 18 dipendenti e un fatturato che sfiora i 2 milioni di euro. Fra i clienti brand in particolare dei settori healthcare, finance, beauty, food, retail tra i quali Esaote, Grosmarket, Gruppo Boero, Aism, Esi – Milano, Imq, Csi, Nidec.

Tlc ha stretto partnership con agenzie quali The Van di Milano e Petercom di Genova, che ha dato vita alla rete di impresa Duì Group. Altre collaborazioni sono in via di sviluppo e verranno annunciate nel 2025.

«In questi 25 anni siamo cresciuti – afferma Federico Novara, co-founder e ceo (a destra nella foto) – siamo evoluti e al contempo ci siamo consolidati. Ora siamo pronti per ridefinire il nostro posizionamento valorizzando i pillar distintivi che abbiamo costruito in questa lunga storia: strategia, tecnologia, creatività. Il nostro sguardo è rivolto all’Intelligenza Artificiale, ma gli scenari ci chiedono di andare anche oltre: mettiamo al centro il pensiero, la creatività umana e la capacità di analizzare il dato, consapevoli che saranno gli asset che permetteranno alle aziende di distinguersi in un mercato che tenderà ad appiattirsi. Al cuore di ogni nostra attività c’è il cambiamento: noi guidiamo i nostri clienti attraverso processi di trasformazione digitale, aiutandoli a evolvere e a reinventarsi. In occasione dei nostri 25 anni rinnoviamo con forza la nostra identità al mondo e il nostro impegno a rimanere sempre un passo avanti, anzi a essere noi stessi innovativi nel nostro settore».