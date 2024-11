La giunta della Regione Liguria è ormai decisa, ma i nomi verranno resi noti solo lunedì prossimo, il 18 novembre. A dirlo è il presidente Marco Bucci al termine del quarto vertice tra i leader del centrodestra che si è svolto ieri sera in Regione. Lo scrive l’Agenzia Dire.

«Siamo al 99,9 periodico su cento. Mi aspetto un ok scritto domani e poi faremo l’annuncio lunedì pomeriggio alle 18 o, comunque, a urne chiuse», ha dichiarato Bucci ai giornalisti all’uscita dal palazzo di piazza De Ferrari.

«Voglio avere l’ok scritto da tutti i partiti e anche dagli assessori. Lunedì pomeriggio avrete la giunta. Il savonese c’è e ci sono donne, ora non posso dire quante − aggiunge il presidente −. C’era il problema di Savona che abbiamo risolto con una strategia appropriata». L’accordo riguarda “anche il presidente del consiglio, ovviamente, e il segretario d’aula. Abbiamo anche parlato dei presidenti di commissione, ma poi devono essere votati: noi faremo una proposta al consiglio”.

Bucci, scrive la Dire, ha poi ribadito che sette assessori a disposizione sono pochi. Ma, sottolinea, “come ho anticipato parecchie volte, mi sono informato, c’è già stata una domanda al governo in conferenza Stato-Regioni alcuni mesi fa: tre Regioni hanno chiesto di avere più assessori e questa cosa noi la riteniamo assolutamente importante e indispensabile, quindi continueremo questo discorso e faremo una domanda non solo al governo, ma anche al Parlamento”.

«La giunta ligure per Bucci è pronta al 99% ma, siccome non si fidano tra di loro, il Presidente deve aspettare la conferma e la certificazione dei nomi per iscritto da parte dei diversi partiti. Effettivamente non c’è che dire, Bucci ha una grande autonomia nelle scelte. Alla faccia della condivisione e della fiducia. Inoltre deve essere proprio una gran bella Giunta e costruita in serenità, se per non creare tensioni politiche aspettano di comunicare i nomi e le deleghe dopo il voto in Emilia-Romagna e Umbria. La Meloni ordina, la Liguria si ferma e aspetta», commenta il segretario Pd Liguria Davide Natale.