Il cda di Circle ha approvato alcuni dati relativi ai primi nove mesi del 2024, non sottoposti a revisione contabile. I risultati riflettono l’andamento positivo del business; in particolare:

il valore della produzione consolidato è pari a 10,1 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto ai primi nove mesi del 2023 (9,3 milioni) e del 12% se comparati ai nove mesi 2023 normalizzati;

i prodotti software proprietari, proposti anche in modalità SaaS (Software as a Service) su piattaforma cloud, mostrano un incremento del 5% rispetto ai nove mesi 2023 e pari al 15% se comparato ai primi nove mesi del 2023 normalizzati;

i Servizi Federativi Milos® registrano una crescita del 23% considerando i nove mesi 2023 e del 26% rispetto ai primi nove mesi del 2023 normalizzati.

Il backlog pluriennale del Gruppo (elaborato sulla base di dati gestionali e con visibilità fino al 2026) alla data del 30/9/2024 è salito a 20,1 milioni di euro da 13,6 milioni al 31/12/2023.

Luca Abatello, presidente & ceo di Circle Group dichiara: “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nei primi tre trimestri, in cui abbiamo mantenuto un percorso di crescita nonostante il confronto con i primi mesi del 2023 caratterizzati da un contesto particolarmente favorevole per la transizione 4.0. Inoltre, stiamo notando che la transizione 5.0 sta risentendo di un rallentamento in attesa che si sblocchino gli incentivi. Nonostante una situazione geopolitica internazionale sempre più complessa ed un rallentamento economico significativo, abbiamo finalmente assistito allo sblocco di numerosi progetti legati al Pnrr nelle ultime settimane, che ci fa prevedere un’accelerazione concreta da ora in poi e nel corso del 2025. Il piano “Connect 4 Agile Growth”, di cui abbiamo presentato il piano lo scorso giugno, si focalizza su tre macro-pilastri: nodi intermodali “intelligenti” e automatizzati (porti, interporti, terminal, nodi logistici, aeroporti, etc.), industrie e freight forwarders proattivi e predittivi e con documenti di trasporto totalmente dematerializzati (comprensivi quindi, in primis, dell’e-CMR), corridoi logistici internazionali e procedure doganali innovative. A supporto di tutti questi ambiti, un task orizzontale dedicato alla green and energy transition accompagna ciascuna delle nostre azioni. Questa visione sta trovando un riscontro positivo nel mercato, che apprezza la nostra capacità di tradurre le soluzioni in risposte concrete alle esigenze delle imprese in un contesto particolarmente complesso, garantendo un Ritorno sull’Investimento (Roi) misurabile e puntuale. Sempre in linea con il piano “Connect 4 Agile Growth ci aspettiamo inoltre un’accelerazione della crescita per linee esterne. Lo scorso 13 novembre, abbiamo rafforzato la nostra partecipazione in Accudire, portandola al 21%, e contestualmente abbiamo accolto Zucchetti come partner strategico. Questo ingresso rappresenta una svolta nell’offerta di servizi federativi Milos, che ora include tutti i connettori nativi per i software Erp utilizzati da migliaia di clienti di Zucchetti in Italia e in Europa, oltre ai connettori già esistenti”.