La Borsa di Milano apre in negativo. Il primo indice Ftse Mib è a quota 34.267 punti, in calo dello 0,28%. Sul listino principale guadagna Generali (+5,23%) dopo i risultati positivi dei primi nove mesi. Salgono anche Mediobanca (+1,07%) ed Erg (+0,79%). In calo Interpump (-4,82%), Stmicroelecronics (-2,61%), Banca Monte Paschi (-1,88%) e Nexi (-1,64%).

Avvio di seduta in ribasso per le principali Borse europee dopo che Jerome Powell, numero uno della Fed, ha dichiarato che non c’è fretta per il taglio dei tassi. Parigi perde lo 0,62% a 7.266 punti, Londra segna -0,43% a 8.036 punti, Francoforte cede lo 0,66% a 19.135 punti e Madrid lo 0,27% a 11.492 punti.

Chiusura contrastata nei mercati asiatici con i future sull’Europa e su Wall Street in rosso dopo le dichiarazioni di Powell. Positiva Tokyo che segna +0,28% dopo le stime migliorate del Pil semestrale.

Ancora in calo il prezzo del petrolio dopo una settimana di ribassi: il Wti del Texas passa di mano a 67,84 dollari , mentre il Brent è a 71,67 con una perdita settimanale del 3%.

Sul fronte dei cambi l’euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,0563 (+0,3%) dopo aver toccato ieri i minimi dal novembre 2023.

Lo spread tra Btp e Bund è in aumento a 121,6 punti (120,5 alla vigilia). Il rendimento annuo del prodotto italiano sale di 1,9 punti al 3,56%.