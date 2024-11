La proprietà di Moody, storico locale di largo XII Ottobre chiuso ormai da qualche mese, ha comunicato all’assessore al Lavoro e ai Rapporti Sindacali del Comune di Genova Mario Mascia che è stato raggiunto l’accordo coi sindacati per lo slittamento dei trasferimenti per i propri dipendenti al 15 gennaio.

A darne conferma è stata proprio la parte datoriale, durante una telefonata avvenuta ieri pomeriggio con l’assessore al Lavoro Mario Mascia che aveva proposto il differimento nel corso dell’incontro convocato in assessorato martedì scorso.

«Sono soddisfatto di questa bella notizia che mette al riparo i lavoratori dell’ex Moody dalla prospettiva non certo edificante di doversi trasferire in un tempo così ristretto, entro il 15 novembre, in altre parti d’Italia diverse da Genova, sacrificando la loro quotidianità e le loro esigenze familiari pur di conservare il loro posto di lavoro – fa sapere l’assessore – . Questo differimento ci consente anche di ricercare investitori con tutti gli strumenti a nostra disposizione, non ultimo la Genoa Business Unit. Ringrazio l’azienda per aver accolto la mia proposta di differire i trasferimenti al 15 gennaio e i sindacati per averla supportata anche a livello tecnico».