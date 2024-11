Cicle spa annuncia di avere sottoscritto un aumento di capitale di Accudire srl, startup innovativa con sede a Verona che fornisce l’unica piattaforma e-CMR nell’area MED, raggiungendo una partecipazione del 21%.

L’accordo, raggiunto con i soci della società, ha portato alla sottoscrizione e contestualmente al primo versamento, in data odierna, di una porzione dell’aumento di capitale di Accudire, deliberato dall’assemblea dei soci.

L’aumento di capitale, che permetterà ad Accudire di rafforzarsi ulteriormente, non solo ha comportato l’aumento della partecipazione di Circle Group, ma anche l’ingresso di Zucchetti spa al 24%, il più importante attore italiano del mondo IT, che porterà una copertura completa della catena logistica di integrazione con l’e-CMR di Accudire e il mondo Milos di Circle. Circle passa dal 20% al 21%, consolidamento che le permetterà di interagire con Zucchetti in tutta la catena logistica e l’industria Erp.