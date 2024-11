Questa mattina la sede genovese di Ericsson, nel parco tecnologico degli Erzelli, ha ospitato la tredicesima edizione degli Ericsson R&D Italy Innovation day 2024, dal titolo “Imagine tomorrow”.

Durante l’evento i ricercatori di Ericsson hanno presentato i progetti innovativi sviluppati nell’ultimo anno. Le applicazioni high tech hanno riguardato diversi ambiti: dai progetti mirati a ristabilire la connettività in caso di disastri naturali, a quelli per migliorare l’utilizzo delle energie rinnovabili nell’industria manifatturiera grazie all’intelligenza artificiale, dalla prevenzione delle frodi attraverso il riconoscimento delle voci sintetiche con l’AI, al risparmio energetico e l’efficienza dei sistemi. Oltre a questi, sono stati presentati progetti sperimentali su nuove tecnologie dedicate alla crittografia contro gli attacchi informatici, sulle connessioni ad altissima capacità e su nuovi materiali in grado di imitare complessi processi biologici.

«Oggi siamo chiamati a riflettere su come trasformare la Liguria in un attore centrale nell’innovazione globale, puntando su temi come la connettività, la sostenibilità, la sicurezza delle reti e le tecnologie avanzate. Un percorso che va seguito con competenze specifiche, ma anche con passione, elemento senza il quale cervello e intelligenza non possono funzionare al loro meglio. Le opportunità che derivano da questo percorso sono enormi: dall’efficienza alla creazione di nuove figure professionali, fino all’apertura di settori industriali e alla promozione di collaborazioni internazionali per creare un ecosistema positivo per tutta la regione», commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto all’evento.

Tra gli aspetti su cui si è soffermato Bucci, il tema della connettività 5G: “È importante non solo in termini di velocità, ma anche per i servizi che può abilitare, implementando settori vitali come porti, turismo, industria e logistica. La Liguria, con la sua tradizione di comunicazione e commercio, è nella posizione ideale per diventare un hub di connettività avanzata. Il nostro territorio può inoltre diventare un centro di eccellenza per la cybersecurity, segmento in rapida crescita, che offre opportunità di lavoro specializzato”.