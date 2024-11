Tutto pronto per il secondo congresso del fiore Made in Italy, organizzato da Coldiretti in partnership con Assofloro e Affi, e in programma venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 10.00, al Teatro Centrale di Sanremo. Alla manifestazione sarà presente anche il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini.

L’evento sarà l’occasione per portare all’attenzione delle istituzioni, dell’opinione pubblica e dei consumatori finali l’importanza e l’impatto di un settore trainante per l’economia italiana. «Un’occasione unica, questa, per condividere conoscenze, innovazioni e visioni future sulla floricoltura italiana: distintività e legame con il territorio saranno il fulcro dell’evento − spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato Confederale. −. Il Congresso nazionale del Fiore sarà anche l’occasione per discutere e confrontarsi sulle sfide e le opportunità del settore, che rappresenta una componente fondamentale dell’agricoltura nazionale, con una lunga tradizione che unisce qualità, varietà e innovazione».

Protagonista dell’evento la Liguria, nello specifico Sanremo. «La Liguria continua a essere la principale regione per la coltivazione di fiori recisi, grazie all’esperienza tramandata e all’adozione di nuove tecnologie. Sanremo e la Riviera di Ponente rappresentano centri di eccellenza, rinomati per la produzione di ranuncoli, anemoni, papaveri, mimose, ginestre e fronde verdi da reciso, che vengono esportati in tutto il mondo, anche grazie a un clima favorevole e a una lunga tradizione che risale ai secoli scorsi».

Nella mattina interverranno, al fianco di Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria, e Nada Forbici, Coordinatrice Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti, il senatore Giovanni Berrino, l’europarlamentare Paolo Inselvini, Claudio Scajola, presidente Provincia di Imperia, Alessandro Mager, sindaco Comune di Sanremo, Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

I lavori proseguiranno nel pomeriggio con una visita e approfondimento tecnico presso l’Istituto regionale floricoltura (Irf) di Sanremo. Il giorno successivo, invece, sabato 16 novembre, con la conferenza e dimostrazione di arte floreale delle ore 9.00 alla Serra Prediali, in pieno stile Liberty, all’interno di Villa Ormond. Sempre sabato 16, in mattinata, si terrà una visita guidata al Mercato dei Fiori di Sanremo, alla Cooperativa Tre Ponti e si andrà alla scoperta di alcune aziende floricole del territorio.