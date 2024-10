Nell’ambito delle attività per l’Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Breast Unit del Levante Ligure, sezione di Asl 5, ha organizzato martedì 29 ottobre, alle 15.30, nella sede dell’Avis della Spezia in via Carlo Caselli, 19 il convegno “La Breast Unit del Levante Ligure incontra la persona”.

L’incontro si pone l’obiettivo di divulgare una corretta informazione sulla neoplasia della mammella, in merito alla situazione epidemiologica presente sul territorio, illustrando le possibilità di screening, di trattamenti chirurgici, radioterapici, oncologici possibili in Asl 5.

Nell’ottica di una presa in carico globale della persona-paziente, saranno presenti anche una psiconcologa e una dietista della Breast Unit di Asl 5, ed un’esperta di medicina narrativa a livello internazionale che illustreranno le opportunità attualmente disponibili nella realtà spezzina e i progetti futuri.

L’incontro, aperto al pubblico, è rivolto a pazienti ed alle persone che vogliono conoscere i servizi e le opportunità offerte dalla Breast Unit di Asl 5.

Si consiglia di portare con sé un gomitolo di lana o cotone fucsia, servirà per concludere la giornata con un laboratorio esperienziale collettivo.

La Breast Unit di Asl 5 è un modello di lavoro interdisciplinare, organizzato secondo le linee guida nazionali e internazionali in cui la paziente viene seguita da un gruppo di professionisti di diverse aree mediche: radiologo, chirurgo e chirurgo plastico, oncologo, radioterapista, infermiere, anatomo-patologo, psicologo, psichiatra, terapista della riabilitazione, nutrizionista, genetista, palliativista che garantiscono un percorso di cura chiaro ed integrato, secondo un approccio globale e personalizzato, al fine di garantire le migliori possibilità di cura e di qualità di vita delle pazienti dal momento della diagnosi, durante il trattamento attivo, fino alle fasi avanzate di malattia.