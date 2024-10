Fit e Felsa Cisl denunciano: “Da Amaie solo promesse, silenzio da maggio dopo l’impegno di assumere e stabilizzare il personale”.

La situazione aziendale della utility sanremese preoccupa il sindacato.

Il responsabile Fit Cisl di Imperia per l’igiene ambientale Andrea Secondo e Anduela Keqi, subreggente Felsa Cisl Liguria, spiegano: «Nonostante gli impegni presi dall’azienda nel mese di maggio nulla si è mosso. Le dichiarazioni di Amaie di bandire delle selezioni per assumere direttamente il personale operativo, non sono state attuate. Abbiamo pure richiesto diversi volte un incontro sia al presidente che all’amministratore ma tutto tace. L’assemblea, molto partecipata di tutti i lavoratori di Amaie, interinali e diretti, ha espresso forte preoccupazione per la situazione attuale aziendale. Il progetto di bilancio di Amaie che attraverso le assunzioni e una riorganizzazione generale dovrebbe garantire un futuro stabile e sereno stenta ad avviarsi. I lavoratori sono stufi di tale situazione e non intendono aspettare oltre consapevoli delle battaglie sindacali che saranno messe in atto. Aspettiamo fiduciosi di interloquire con il sindaco per aggiornarlo e concordare le necessarie azioni da intraprendere».