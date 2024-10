«Stiamo ragionando coi privati, i denari sono i loro, il contratto c’è. Non ho dubbio alcuno che la Gronda si farà. Le risorse ce le mette Autostrade per l’Italia come previsto da tempo». Secondo quanto riferisce l’agenzia Dire, lo ha detto Matteo Salvini, parlando oggi ai cronisti a Genova e rispondendo a domande sulle modalità finanziamento della Gronda.

«Sono i privati, Autostrade per l’Italia, che hanno da contratto questa concessione», ha precisato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

In generale, «stiamo lavorando con tecnici e amministratori di Aspi per il piano economico complessivo non solo per la Liguria», ma c’è un punto fermo: «Tutti gli investimenti che Autostrade ha garantito di fare sono sicuro che li farà».