Martedì 8 e mercoledì 9 aprile, a Genova, si svolgerà la terza edizione dell’Hospitality Lab Flair Competition organizzata da Fiepet Confesercenti: a sfidarsi saranno una quarantina di bartender provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, per un evento diventato ormai appuntamento fisso nel settore e che offrirà due intense giornate di competizione, spettacolo, formazione e valorizzazione delle eccellenze locali. La partecipazione di bartender di fama mondiale – come l’Italiano ma londinese d’adozione Michael Moreni, il lettone Deniss Trifanovs, l’argentino Román Zapata e il ceco Kyrylo Rudak – conferisce all’edizione di quest’anno un respiro più ampio e una visibilità crescente nel panorama del flair bartending a livello globale, offrendo al pubblico e agli operatori un’occasione unica di confronto con i migliori talenti della scena mondiale.

La manifestazione si articolerà in due fasi principali: nella prima serata, ospitata nelle aule del Fiepet Lab di via Balbi, i partecipanti si sfideranno nella dinamica prova “Bottle Tin is King”, una competizione ad eliminazione diretta dal forte impatto scenico e tecnico. A seguire, mercoledì 9 aprile, nell’area archeologica dei Giardini Luzzati, si svolgeranno le qualificazioni individuali e, in serata a partire dalle 21, la finalissima con l’esibizione degli undici migliori flair bartender selezionati.

Fondamentale sarà la selezione dei prodotti a cura dei bartender “Genova Gourmet”, che contribuiranno a valorizzare l’identità locale attraverso proposte di miscelazione con materie prime d’eccellenza. L’aspetto competitivo si coniugherà a momenti di convivialità, confronto tra professionisti e promozione del saper fare.