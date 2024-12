In considerazione della cessazione di attività di Mmg (Medici di Medicina generale) e Pls (Pediatri di Libera Scelta) sui tre Distretti 17 “Riviera e Val di Vara”, 18 “Del Golfo”, 19 “Val di Magra”, Asl 5 comunica che, dopo aver attivato le procedure previste in caso di carenza di medici consistente nella pubblicazione dei bandi per l’assegnazione di incarichi provvisori aperti ai professionisti iscritti nella graduatoria di disponibilità aziendale, ha richiesto e ottenuto da Regione Liguria l’incremento del massimale di scelta, su base volontaria, dei medici e dei pediatri convenzionati.

Questi i Mmg e i Pls operanti sul territorio che possono accogliere nuovi assistiti:

DISTRETTO 17 – MMG

Dott. Enrico Lazzerini

ambulatorio situato a:

– Beverino, via Aurelia, 1

– Riccò del Golfo, via Aurelia, 107

Dott. Gino Lintura

ambulatorio situato a:

– Riccò del Golfo, via Roma, 20

– Pignone, via Casale, 89 (sede del Comune)

Dott. Carmine Santoro

ambulatorio situato a:

– Riccò del Golfo, via Aurelia, 212

DISTRETTO 17 – PLS

Dott.ssa Franca Lazzini

ambulatorio situato a:

– Follo, via Europa, 24

– Ceparana, via Garibaldi, 25

Dott. Guido Marinelli

ambulatorio situato a:

– Levanto, via Marconi 2

– Deiva Marina, piazza del Comune

– Brugnato, via Bertucci, 27 (sede distrettuale)

Dott.ssa Gloriana Pelizzi

ambulatorio situato a:

– Bolano, via Vecchia, 8

DISTRETTO 18 – PLS

Dott. Livio Fattorini

ambulatorio situato a:

– Lerici, Via Turini, 23

– La Spezia, stradone Doria, 153

Dott.ssa Annunziata Ida Candela

ambulatorio situato a:

– La Spezia, via Chiodo, 151

Dott. Massimo Fedi

ambulatorio situato a:

– La Spezia, viale Italia, 74

Dott.ssa Mara Ferrari

ambulatorio situato a:

– La Spezia, corso Cavour, 339

– La Spezia, via Veneto, 219

DISTRETTO 19 – MMG

Dott.ssa Maura Brondi

ambulatorio situato a:

– Arcola, via Aurelia Nord, 11

Dott.ssa Ottaviana Podestà

ambulatorio situato a:

– Romito Magra, via Canonica, 28

– Sarzana, via Papa Giovanni XXII, 48

Dott.ssa Cosetta Botta

ambulatorio situato a:

– Santo Stefano Magra, via Cisa Sud, 88

– Santo Stefano Magra, via Spadoni, 1

Dott. Mario Quadrelli

ambulatori situati a:

– Santo Stefano Magra, via Cisa Sud, 246

– Sarzana, via Landinelli, 36

Dott. Alessio Romeo

ambulatorio situato a:

– Santo Stefano Magra, via Cisa Sud, 88

– Santo Stefano Magra, via Cisa vecchia, 161

Si specifica che gli assistiti e i familiari del minore possono scegliere liberamente anche i Medici o i Pediatri operanti negli altri distretti di Asl 5, previa accettazione da parte del medico interessato espressa su apposito modulo di “scelta in deroga” disponibile sul sito aziendale.

L’elenco dei medici e dei pediatri, con relativi orari di apertura ambulatori, è consultabile sul sito aziendale e potrà essere anche verificato al momento della scelta. Tale scelta del medico/pediatra potrà essere effettuata:

– presentandosi personalmente o per i propri familiari anagraficamente conviventi presso uno degli sportelli PUA-anagrafe sanitaria muniti di libretto cartaceo, documento identità e tessera sanitaria della persona per la quale si chiede l’attribuzione del medico/pediatra.

– accedendo all’indirizzo https://poliss.regione.liguria.it se in possesso di credenziali Spid o di Cns abilitata;

– inviando una mail di richiesta agli indirizzi sportelli Pua-anagrafe, allegando copia del documento di identità , tessera sanitaria, delega e indicando il nominativo del nuovo medico scelto

– solo per cambio Mmg, recandosi nelle farmacie convenzionate.

Orari e sedi sportelli Pua-Anagrafe sanitaria distrettuali

Distretto 17

Levanto – piazza Cavour, 1 – tel. 0187/533844 – anagrafe.lev@asl5.liguria.it

lunedì, martedì, giovedì e venerdì – dalle 8 alle 13

Ceparana – piazza IV Novembre – tel. 0187/604950 – anagrafe.cep@asl5.liguria.it

mercoledì e venerdì – dalle 8 alle 12

giovedì – dalle 14.30 alle 16

dal 2/9 al 15/9 lo sportello sarà aperto anche martedì e giovedì dalle 8 alle 12

Brugnato – via Bertucci, 27 – tel. 0187/534800 – anagrafe.cep@asl5.liguria.it

lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13

dal 2/9 al 15/9 lo sportello sarà aperto al pubblico anche il venerdì dalle 8 alle 13

Distretto 18

La Spezia – via XXIV Maggio, 139 – tel. 0178/533577 – anagrafe.sp@asl5.liguria.it

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12

martedì e giovedì dalle 14 alle 16

Lerici – via Gerini – tel. 0187/969801 – anagrafe.sp@asl5.liguria.it

dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12

Distretto 19

Sarzana – Casa della Salute, via Paci, 1 – tel. 0187/604704 – anagrafe.sz@asl5.liguria.it

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12

martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16