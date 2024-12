Per il terzo anno consecutivo, grazie al rinnovato accordo tra l’Ateneo, Amt e il Comune di Genova, tutte le nuove matricole UniGe possono ottenere l’abbonamento annuale Amt elettronico gratuito.

L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti che per la prima volta si iscriveranno regolarmente all’anno accademico 2024/2025.

L’agevolazione è disponibile a quanti si iscrivono per la prima volta all’Università di Genova, per l’anno accademico 2024/25, a un corso di laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico), un dottorato, una scuola di specializzazione (con l’eccezione per l’iscrizione 2023/2024 solo per l’area medica) o a un master.

Per richiedere l’abbonamento occorre andare sul sito Servizi online Unige, nella sezione Utilità, e prenotare l’abbonamento indicandone la data di decorrenza; successivamente lo studente riceverà il numero di abbonamento che potrà essere utilizzato attraverso l’app AMT.

Questo abbonamento annuale gratuito, analogamente alle gratuità introdotte da Amt con la nuova politica commerciale sperimentale partita il 15 gennaio scorso (deliberata dalla Città Metropolitana di Genova), permette di viaggiare su tutta la rete gestita da Amt, vale a dire su tutta la rete urbana di Genova (che comprende linee bus, metropolitana, funicolari, ascensori, ferrovia a cremagliera), su tutta la rete bus provinciale (compresa la linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino), su Navebus, Volabus e ferrovia Genova-Casella.