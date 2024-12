A Sestri Levante durante la seduta del Consiglio comunale di ieri, martedì 27 agosto, è stata approvata la proposta di istituire una commissione consultiva su Portobello, ricreando, dopo oltre 10 anni, un gruppo di lavoro finalizzato all’attenzione alla cura e alla gestione della Baia del Silenzio.

La commissione sarà composta da tre consiglieri comunali, due di maggioranza e uno di opposizione, e da un membro di ciascuna delle seguenti associazioni: Lega navale italiana, Circolo pescatori dilettanti Portobello, Club azzurro Portobello, Club sub Sestri Levante, Associazione pescatori professionisti di Sestri Levante, Aquamanara 1968, Federazione italiana pubblici esercizi Sestri Levante, Civ “I Caruggi”, Ascom Sestri Levante e, qualora istituito, il consiglio di frazione/quartiere competente nell’area della baia di Portobello.

«La precedente Commissione consiliare Portobello, sebbene istituita nel 2009, negli ultimi anni non è più stata convocata. Grazie alla proposta avanzata dalla maggioranza, l’attenzione è nuovamente rivolta al dialogo con le persone, in questo caso sulla Baia del Silenzio. La Commissione è uno dei tasselli che come Amministrazione stiamo mettendo per migliorare la gestione di Levante e che si aggiunge all’aver mantenuto il contingentamento per una fruizione della spiaggia di miglior qualità, all’implementazione di nuovi servizi per la balneazione molto apprezzati da chi frequenta la baia, al riordino delle concessioni demaniali temporanee e al coinvolgimento dell’Università degli Studi di Genova per sostenere la tutela e la salvaguardia ambientale, offrendo loro uno spazio di lavoro all’interno del Convento dell’Annunziata per la ricerca e gli studi accademici», sottolinea il sindaco Francesco Solinas.

«È naturale che, nella formazione di una commissione di questo tipo, ci siano sempre persone o categorie che esprimono il desiderio di partecipare. Tuttavia, i contenuti degli emendamenti proposti dalle opposizioni avrebbero sbilanciato la natura della commissione portando al suo interno un numero sproporzionato di componenti rappresentativi di chi ha interessi commerciali su Portobello. Si sarebbe quindi formata una commissione in cui gli interessi dei pochi operatori avrebbero avuto rappresentanza superiore a quella del più elevato numero di persone che vivono la baia di levante in maniera semplicemente ricreativa, ludico sportiva, associazionistica o perché vi risiedono. Infatti – aggiunge ancora il sindaco Solinas – la commissione si porrà come obiettivo la tutela della baia, coltivando il dialogo e il coinvolgimento di chi la frequenta a vario titolo con la possibilità di presentare proposte non vincolanti riguardo alla gestione lo sviluppo e la conservazione dello specchio acqueo, della spiaggia e delle aree adiacenti alla Baia, da sottoporre poi all’attenzione dell’Amministrazione. Al riguardo comunque Associazioni come NoiHandiamo e altre, saranno, come sempre, parte attiva e verranno certamente coinvolte e ascoltate», conclude il sindaco.