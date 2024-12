Sarà Francesco Toscano il candidato presidente della Regione Liguria di Democrazia Sovrana Popolare.

Venerdì 30 agosto, nel corso dell’incontro con gli iscritti liguri previsto alle 17.30 nel salone del Circolo Autorità Portuale in via Albertazzi 3r, il presidente Francesco Toscano e il coordinatore nazionale Marco Rizzo (nella foto di apertura a sinistra) annunceranno ufficialmente la candidatura.

Toscano, che è appunto presidente di Democrazia Sovrana, è il secondo candidato ufficiale dopo Nicola Morra, ex presidente della commissione parlamentare Antimafia ed ex Movimento 5 Stelle, sotto il simbolo di Uniti per la Costituzione di Mattia Crucioli.

Toscano, laureato in Giurisprudenza, ha poi scelto una carriera giornalistica lavorando alla Gazzetta del Sud e poi curando il blo Il Moralista. È fondatore di Visione Tv.