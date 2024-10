Una nuova residenza per anziani in Liguria per Sereni Orizzonti. È stato formalizzato nei giorni scorsi l’acquisto della Rsa “Sestri Ponente” da 84 posti letto per post acuzie.

La residenza era gestita in precedenza dalla genovese Cooperativa Sociale Lanza del Vasto. La struttura, a rischio chiusura, era già convenzionata con la ASL 3 Genovese e dispone di importanti posti di post acuzie.

«Con questo nuovo acquisto consolidiamo la nostra presenza in regione − dichiara Mario Modolo, direttore generale del Gruppo − Lla residenza è moderna e funzionale: siamo certi che in breve tempo si rivelerà una realtà di significativo impatto sanitario, in grado di rispondere alle numerose esigenze del territorio. Accoglierà anziani con diversi livelli di non autosufficienza, che necessitano di cure riabilitative post ospedaliere».

La residenza è autorizzata e convenzionata con la Asl 3 Genovese. Sorge a poche centinaia di metri dall’Ospedale Antero Micone, in viale Carlo Canepa 21 a Genova. L’edificio, collocato nel viale alberato a pochi passi dal centro di Sestri Ponente, è stato ristrutturato nel 2010 secondo moderni principi architettonici. La struttura è attrezzata per l’attività riabilitativa e assistenziale: dispone di un’ampia area verde esterna, palestra, ampi spazi comuni per ospiti e visitatori, sala polifunzionale, una cappella per il culto e una cucina interna.

Sereni Orizzonti affianca alla gestione delle residenze per anziani l’attività di costruzione delle proprie strutture. «Gli 84 posti letto della Rsa “Sestri Ponente” si aggiungono ai 500 posti letto aperti o in apertura nel primo semestre del 2024 – sostiene Massimo Blasoni, proprietario di Sereni Orizzonti – sono cinque le prossime aperture in Italia: la Rsa di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, due nuove residenze in provincia di Torino, a San Gillio, aperta da due mesi, e a La Loggia, in apertura a maggio; la Rsa di Sanluri in Sardegna e la Residenza “Villa dei Glicini” a Palermo».

Il Gruppo Sereni Orizzonti è presente in Italia e all’estero con 80 strutture per complessivi 5.600 posti letto e 3.500 dipendenti e collaboratori. In Liguria è presente con altre sue 4 residenze che operano a Borghetto Santo Spirito (“Humanitas”), a Calice Ligure (“Villa Alfieri”), Spotorno (“Opera Pia Siccardi”) e Recco (“San Francesco”).