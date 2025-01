Il sindaco metropolitano facente funzioni Antonio Segalerba e la consigliera delegata all’Istruzione Laura Repetto della Città Metropolitana di Genova hanno incontrato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, con la partecipazione della deputata Ilaria Cavo. Un confronto sulle questioni legate alla fase finale dei progetti finanziati con il Pnrr e sulla necessità di un rapido trasferimento delle risorse finanziarie già anticipate dagli enti locali, con particolare attenzione al nuovo polo scolastico del Tigullio, vincitore del concorso di idee bandito da Città Metropolitana di Genova.

«Abbiamo esposto al ministro la necessità di garantire un rapido trasferimento delle risorse finanziarie già anticipate dalla Città Metropolitana e dai Comuni del territorio – dichiara Segalerba – il ministro ha accolto le nostre osservazioni e si è espresso favorevolmente alla costituzione di un tavolo tecnico per gli approfondimenti necessari allo sviluppo del progetto ‘Polo Tecnologico del Tigullio’ che potrebbe ospitare circa 1.700 studenti degli istituti tecnici e professionali di Chiavari, offrendo un contesto formativo bello ed innovativo, riducendo significativamente i costi di locazione per Città Metropolitana. Questo incontro rappresenta un passo concreto per dare slancio a un’infrastruttura scolastica strategica per il nostro territorio».

Il progetto, che prevede la realizzazione di un campus moderno con 70 aule, ha un costo stimato per i lavori di circa 25 milioni di euro, ai quali si aggiungono 20 milioni per la realizzazione di parcheggi ed aree verdi.

«Durante l’incontro − aggiunge Segalerba − Valditara ha assicurato che il suo ministero metterà in contatto la Città Metropolitana con un esperto del Politecnico di Torino, già coinvolto in progetti simili in altre città metropolitane, per individuare possibili soluzioni di sviluppo del progetto e garantire il completamento degli interventi previsti dal Pnrr in tutto il territorio della Città Metropolitana di Genova, inclusa la realizzazione per moduli o l’attivazione di partnership con privati».

«L’incontro è stato un passaggio fondamentale per affrontare il tema delle risorse Pnrr destinate alle scuole del nostro territorio – dice Repetto – molti Comuni, tra cui il mio, hanno già anticipato ingenti somme per realizzare interventi strategici: solo Busalla ha stanziato oltre 600 mila euro per la scuola primaria e la palestra. È essenziale che le risorse stanziate vengano trasferite tempestivamente, come previsto dal recente decreto Mef del 6 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2025, che stabilisce il trasferimento delle risorse fino al 90% del costo dell’intervento entro 30 giorni dalla richiesta, garantendo così la liquidità necessaria ai soggetti attuatori. Per quanto riguarda il Polo Scolastico del Tigullio, è un progetto ambizioso e necessario per garantire agli studenti del nostro territorio spazi adeguati e innovativi per la formazione. Il confronto con il ministro ha evidenziato la volontà comune di individuare percorsi concreti per la realizzazione dell’opera, che rappresenta non solo un passo avanti per il settore educativo, ma anche un’opportunità di crescita per l’intera area metropolitana. È stato un incontro proficuo che conferma l’impegno dell’Ente nel garantire strutture scolastiche moderne ed efficienti, fondamentali per la crescita e la formazione delle nuove generazioni».

«La Città Metropolitana di Genova, con il sostegno della Regione Liguria e del Comune di Chiavari − annuncia Segalerba – continuerà a lavorare per il raggiungimento di questo importante obiettivo, mantenendo aperto il dialogo con il Governo per garantire le risorse necessarie alla realizzazione del nuovo Polo Scolastico».