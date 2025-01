Bucci: «Andremo avanti su tutti i progetti, compresi Skymetro e Funivia dei Forti»

«Il fatto che qualcuno contesti non deve essere un impedimento alla maggioranza a realizzare il suo programma»

«Ho pensato e fatto tante cose in questi otto anni – ha detto Bucci questa mattina a margine della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Gaslini rispondendo a chi gli chiedeva se saranno cancellati o rivisti alcuni tra i progetti più contestati, come lo Skymetro o la Funivia dei Forti – c’è sempre qualcuno che contesta, ma è giusto che sia così, non si può pensare che siano tutti d’accordo. Il fatto che ci sia qualcuno che contesta, però, non deve essere un impedimento alla maggioranza che vuole i progetti».

