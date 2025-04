Homes4All srl, societa benefit, impegnata nella rigenerazione urbana e nell’housing sociale che conta 170 soci tra cui anche Sefea Impact Sgr spa e il Fondo francese Phitrust sa, annuncia il lancio del suo terzo aumento di capitale sociale, recentemente approvato dall’assemblea dei soci.

L’operazione prevede un aumento di capitale di 900.000 euro, rafforzando così la solidita finanziaria dell’azienda e supportandone I’espansione. Questo nuovo round di raccolta si basa su una valutazione dell’azienda di 7 milioni di euro, un valore che riflette la crescita costante di Homes4All e il successo del suo modello di rigenerazione urbana e housing sociale.

Questo aumento di capitale ha I’obiettivo di consolidare e potenziare il modello innovativo di Homes4All, che promuove la rigenerazione urbana trasformando immobili inutilizzati in soluzioni abitative accessibili per lavoratori, studenti e persone in difficolta temporanea e che vede una stretta collaborazione tra enti pubblici, privati cittadini ed enti del Terzo Settore.

L’azienda – societa di progettazione iscritta all’ Albo degli Architetti e Spin-off del Politecnico di Torino – si occupa sia di progettazione sia di gestione di patrimonio immobiliare proprio e altrui, curando un centinaio di immobili, tra proprietà e unità in gestione per conto terzi, principalmente al momento in Piemonte e Liguria.

Alcuni di questi sono gia a reddito, mentre altri sono in fase di ristrutturazione, con un piano di espansione su scala nazionale che prevede nuovi sviluppi immobiliari, alcuni dei quali gia in itinere tra cui, in particolare, un importante progetto di riqualificazione e sviluppo su Verona, il superamento della prima fase del bando Reinventing Cities su Palermo e un progetto nel centro storico di Taranto e altri studi di progettazione e sviluppo in fase piu embrionale.

A oggi, Homes4All ha gia garantito una casa a centinaia di persone ottenendo numerosi riconoscimenti per il suo impatto sociale, tra cui il Premio Oxfam 2024 per I’housing ad impatto.

«L’aumento di capitale – dichiara Mario Montalcini, amministratore delegato di Homes4All – è una grande opportunita per ampliare la nostra missione e coinvolgere nuovi investitori nel nostro progetto di innovazione: sociale. Abbiamo strutturato un piano che permette a chiunque di entrare nella compagine societaria, con investimenti a partire da 500 euro, e intendiamo attrarre anche investitori istituzionali per rafforzare il nostro posizionamento nel settore».

L’aumento di capitale sara inizialmente riservato ai soci e, per la parte eventualmente non sottoscritta, aperto a nuovi investitori interessati a sostenere un modello di impatto sociale nel settore immobiliare e dell’housing sociale.

Il termine per la chiusura dell’operazione è fissato al 31 dicembre 2026, con diverse fasce di investimento che daranno accesso a categorie di quote distinte. Con questa operazione, Homes4All intende consolidare il proprio ruolo come player qualificato nel settore dell’’housing sociale e della rigenerazione urbana, rafforzando le proprie attività e sviluppando nuove partnership strategiche.