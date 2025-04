Si è riunito questa mattina a Palazzo Tursi il consueto tavolo mensile di monitoraggio dell’applicazione del protocollo d’intesa, siglato nel 2023 tra Comune di Genova, Città Metropolitana e sindacati, per la tutela della sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione delle opere del Pnrr e del correlato addendum del 2024 sull’espletamento delle gare e la qualità del lavoro.

In tutti questi anni, il tavolo è stato convocato dall’assessore Mario Mascia per di garantire il coordinamento con le organizzazioni sindacali delle azioni per la tutela dei lavoratori dei cantieri del Pnrr e per la prevenzione dei comprensibili disagi suscettibili di derivarne ai cittadini, soprattutto anziani ma non solo.

«Dagli uffici dei lavori pubblici − spiega Mascia − il collega Ferdinando De Fornari ha fatto il punto della situazione sulle opere del Pnrr con tutti i tecnici a vario titolo competenti: si parla di 142 interventi programmati per un totale di 382 milioni di euro; 70 appalti in corso di esecuzione per 267 milioni di euro, 14 appalti conclusi per 19 milioni, 22 appalti collaudati per 42 milioni e 4 appalti in fase di programmazione esecutiva per 51 milioni di euro. Rimangono in affidamento 2 appalti per circa 960 mila euro e solo 2 appalti sono ancora in fase di progettazione per 1,5 milioni di euro. Ciò significa che il Comune di Genova ha aggiudicato il 99% dei lavori del Pnrr, con un residuo di appena lo 0,64%. Vista la mole di denaro che a ogni avanzamento lavori viene erogato alle imprese operanti nei cantieri, società di capitali attive in grandi appalti di livello nazionale, è senz’altro lecito attendersi e pretendere che l’applicazione del protocollo sulla sicurezza delle condizioni di lavoro all’interno di questi cantieri e dell’addendum su gare e qualità del lavoro del 2024 sia garantita e finalizzata in tutta la filiera, soprattutto sul versante della regolarità retributiva. Proprio a tal fine, se mi verranno segnalati dai sindacati ritardi nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori, sono pronto a convocare parti datoriali responsabili a Palazzo Tursi».