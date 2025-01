A margine della posa della prima pietra dell’ospedale Gaslini di Genova, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha fatto il punto sugli altri ospedali genovesi: “Sul Galliera ho avuto ieri una riunione con il commissario, cioè con l’ingegnere Zampini, che mi ha garantito che potrà partire la gara. Il progetto definitivo è pronto, parte subito il progetto esecutivo in maniera da poter fare la gara a giugno. Non c’è nessuna preoccupazione per i ricorsi, si va avanti”.

Per l’ospedale degli Erzelli invece ancora non c’è il progetto, per cui faremo l’accordo, penso nei prossimi 3-4 mesi. Il mio obiettivo per il 30 giugno è avere l’accordo con chi eventualmente vorrà fare il project financing”.

Bucci conferma che c’è una proposta depositata da Webuild che però non è ancora definitiva: “C’è bisogno di qualche altra negoziazione – ha detto Bucci – quindi non posso dire che c’è una proposta accettata dalla Regione. Ancora deve essere lavorata”.