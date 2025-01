“Riforma del diritto doganale“, libro scritto dall’avv. Sara Armella e da Antonella Bianchi, dirigente dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, edito da Giuffrè Francis Lefebvre, sarà presentato giovedì 6 febbraio prossimo, dalle 18 alle 19, nella sede di Giuffrè Francis Lefebvre, in via Monte Rosa 91, Milano. L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, per le iscrizioni scrivere a:

F.Peroni@giuffrefl.it

Per seguire in diretta streaming qui

Il volume offre una prima analisi della Riforma della normativa doganale, entrata in vigore il 4 ottobre 2024, a seguito del Decreto legislativo 141/2024.

Sarà un’importante occasione per approfondire tematiche di grande attualità con un panel di esperti di primo piano.

Saluti

Antonella Sciara, Tax Labour &Corporate BU Director Giuffrè Francis Lefebvre

Interventi

Sara Armella, avvocato dello Studio Armella & Associati, direttore del Centro

studi Arcom Formazione;

Antonella Bianchi, dirigente presso Agenzia delle dogane e dei monopoli (le opinioni espresse nel libro sono a titolo esclusivamente personale);

Giorgio Sacerdoti, professore emerito di diritto internazionale ed

europeo, Università Bocconi;

Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano e

della Fondazione Forense di Milano;

Paolo Pasqui, presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali;

Bruno Pisano, presidente di Assocad;

Domenico De Crescenzo, vicepresidente di Fedespedi

Programma

Introduzione alla Riforma Doganale:

panoramica delle principali novità introdotte dal decreto legislativo

n. 141/2024 e dell’impatto sulla normativa vigente, con un focus su come

la riforma semplifica il quadro normativo.

Implicazioni per le imprese:

analisi delle modifiche significative per le aziende che operano nel

commercio internazionale, inclusi i cambiamenti nella fase di controllo,

nella rappresentanza doganale e nel sistema sanzionatorio.

Approfondimenti e prospettive future:

Discussione sull’importanza della due diligence per le imprese e sugli aggiornamenti necessari ai modelli 231/2001, accompagnata da una riflessione sulle prospettive future del diritto doganale nell’Unione Europea.