Nelle ultime settimane a Recco, sono state portate a termine una serie di attività per ravvivare e riorganizzare la segnaletica stradale in diverse zone della città in collaborazione con la polizia locale.

Gli interventi, realizzati in orario notturno per ridurre al minimo i disagi per i cittadini, hanno riguardato in particolare gli stalli a pagamento e alcune vie interessate da recenti lavori.

«Garantire ai cittadini una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale risulta prioritario, in un’ottica di miglioramento della vita e di prevenzione degli incidenti» chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo.

Nelle aree a pagamento, la segnaletica orizzontale è stata rinnovata, in tutte le vie ove sono presenti gli stalli blu. Inoltre, la segnaletica relativa agli stalli di sosta Zsl e allo stallo disabile è stata rinfrescata in corso Garibaldi, nell’area del belvedere Bonfiglioli.

Più ampi interventi sono stati effettuati in via dei Fieschi/piazzale Olimpia, nell’ambito del rifacimento della segnaletica a seguito dei lavori all’impianto sportivo adiacente. In questa zona sono state apportate varie modifiche. È stata istituita una corsia e degli stalli riservati a ciclomotori e motocicli, sono stati tracciati nuovi stalli per le auto e un passaggio pedonale con relativo attraversamento, permettendo di recuperare uno stallo auto in più all’intersezione con via dei Fieschi e alcuni stalli moto in più.

Infine, in via alla Stazione sono stati rinfrescati gli stalli di sosta e gli attraversamenti pedonali, mentre in alcune strade (via Cavour intersezione corso Garibaldi e via Biagio Assereto intersezione via Mons. Ferrari) sono state tracciate frecce di direzione obbligatoria, per rafforzare la prescrizione della segnaletica verticale in corrispondenza di intersezioni in cui la svolta non è permessa.