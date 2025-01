Il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale ha approvato ieri l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 (Piao), che contiene l’aggiornamento annuale delle strategie dell’Ente.

Per quanto riguarda il personale, per il 2025 sono previste 27 assunzioni, di cui 5 di profilo dirigenziale, distribuite nelle varie strutture dell’Ente che porteranno al raggiungimento sostanziale del pieno organico. Queste previsioni si sommano alle 188 assunzioni perfezionate dal 1° gennaio 2017, controbilanciate dal consistente processo di turn over verificatosi nel periodo, con 148 cessazioni al 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda il sostegno all’occupazione per i lavoratori portuali, il Comitato di Gestione ha approvato l’erogazione di contributi per il reimpiego in altre mansioni del personale inidoneo al lavoro portuale: 118mila euro per i costi sostenuti dalla Compagnia Culp “Pippo Rebagliati” di Savona nel periodo ottobre-dicembre 2024, e circa 673mila per i costi sostenuti nel periodo luglio-settembre 2024 dalla Compagnia Culmv “Paride Batini” di Genova.