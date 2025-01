Redelfi spa, società a capo dell’omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che, in data odierna, il Consiglio di amministrazione ha approvato il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2025:

▪ 26 marzo 2025: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

▪ 28 aprile 2025: Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

▪ 24 settembre 2025: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.