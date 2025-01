L’Ospedale Galliera di Genova ha programmato l’assunzione, con la massima rapidità possibile, di 65 infermieri.

Lo annuncia un comunicato dell’ospedale in risposta alla nota diffusa oggi da Fp Cgil Genova e Uil Fpl Genova in cui si dichiara che, con una lettera sottoscritta da 41 lavoratori su 43, gli infermieri del Pronto soccorso del Galliera minacciano di ufficializzare la richiesta di trasferimento, in blocco, ad altro servizio “A seguito delle divenute insostenibili condizioni di operatività in Pronto soccorso”.

“Nel prendere atto della odierna pubblicazione su vari organi d’informazione della richiesta, risalente al 3 gennaio, di trasferimento ad altri servizi di 41 operatori di Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera – si legge nel comunicato dell’ospedale – si evidenzia che l’amministrazione ha attivato con la massima rapidità possibile l’assunzione di 43 infermieri dalla graduatoria metropolitana a tempo indeterminato e 22 ulteriori unità da una specifica graduatoria a tempo determinato predisposta dall’Ente con lo scopo specifico di fronteggiare la carenza di personale. Entro la fine del mese di febbraio l’Ente avrà pertanto completato la dotazione organica, stabilita in 660 unità. Entro il 15 febbraio sarà inoltre dato inizio a lavori di ampliamento del Pronto soccorso, che consentirà il miglioramento dei percorsi dei pazienti nella struttura”.