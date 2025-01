Nell’ambito del Boot di Düsseldorf Sangiorgio Marine ha svelato l’innovativo OD 45 Metis, imbarcazione full foiling di 45 piedi pensata per le regate offshore in doppio ed equipaggio.

Il progetto è stato presentato da Edoardo Bianchi, amministratore delegato del cantiere genovese, e da Gianluca Guelfi, progettista dello studio Guelfi D’Angeli, durante l’evento organizzato da The Foiling Organization all’interno di Foiling World.

OD 45 Metis rappresenta una vera svolta nel panorama della vela oceanica. Frutto della collaborazione tra Sangiorgio Marine e lo studio Guelfi D’Angeli, l’imbarcazione combina tecnologie all’avanguardia, costi accessibili e possibilità di performance inimmaginabili. Equipaggiato con un sistema innovativo di foil orientabili collegati al bulbo, ispirati alle “mante” dei trimarani oceanici di classe Ultim, il Metis 45 è in grado di decollare e volare sull’acqua in modo molto stabile, ripartendo la portanza tra il foil laterale e la manta centale.

Grazie a un innovativo software di simulazione dinamica sviluppato appositamente, i progettisti hanno potuto dimostrare come il Metis 45 permette di ottenere un volo stabile (full-foiling) anche su un percorso offshore senza necessità di un sistema di controllo attivo. Con una configurazione pensata per un equipaggio di 2-5 persone con l’aggiunta di un mediaman, l’imbarcazione offre un piano di coperta moderno e sicuro, con un pozzetto chiuso e dotato di ampie superfici trasparenti per una visibilità ottimale. Lo scafo, ispirato alle barche plananti a motore, presenta sezioni svasate per ridurre le accelerazioni e migliorare il passaggio sull’onda nelle fasi di transizione al volo sui foil.

Il Metis 45 si propone come anello di congiunzione tra le barche Class40 e gli Imoca60, offrendo una soluzione innovativa per gli skipper e team emergenti e non che aspirano a competere in eventi offshore e foiling. Grazie a un design ispirato ai Class40, il Metis 45 mantiene la semplicità dei sistemi di bordo, evitando idraulica ed elettronica complessa, ma può raggiungere velocità eccezionali grazie alla sua innovativa configurazione di foil.

«Con questa imbarcazione – dichiara Edoardo Bianchi ceo e fondatore di Sangiorgio Marine – puntiamo a rendere la navigazione foiling più accessibile, incentivando la partecipazione di giovani velisti e team femminili nelle regate oceaniche».

La partnership tra il cantiere genovese e lo studio Guelfi D’Angeli è già nota per il progetto Musa40, che ha rilanciato la vela oceanica italiana con le vittorie di Alla Grande Pirelli e Ambrogio Beccaria. Con il Metis 45, questa collaborazione raggiunge un nuovo traguardo, offrendo un’imbarcazione in grado di superare molte delle prestazioni delle barche di 60 piedi, ma con costi di gestione significativamente ridotti.