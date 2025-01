Il Mog Mercato Orientale Genova si apre al turismo esperienziale con un ricco programma di eventi che spaziano dalla mixology ai corsi di cucina, dai laboratori per famiglie ai tour guidati, fino alle degustazioni. Sotto la nuova direzione eventi di Barbara Sanna, professionista con una solida esperienza nel mondo dell’edutainment, il Mog punta a offrire esperienze uniche che combinano cultura, cibo e scoperta del territorio.

«Il Mog – spiega Barbara Sanna – non è solo un mercato, è un’esperienza a 360 gradi. Il nuovo programma di eventi rafforza la centralità del Mog nella mappa della città, offrendo a tutti, dai genovesi ai turisti, tante chiavi di lettura dei nostri spazi e del patrimonio enogastronomico della Liguria. È un programma inclusivo, per tutte le età e i gusti, in sintonia con la filosofia del Mog portata avanti fin dal primo giorno di apertura, nel 2019» spiega Barbara Sanna. Un programma fatto anche di eventi di portata nazionale come MHOPS, il festival dedicato alle migliori birre artigianali d’Italia, in programma dal 20 al 23 febbraio, per la sua terza edizione.

La miscelazione per appassionati e addetti ai lavori

Il Mog, che ospita al suo interno anche una vivace Spiriteria, ideale per gli aperitivi, è un punto di riferimento per la miscelazione, con un’offerta che si articola tra eventi dedicati al pubblico appassionato e proposte per i professionisti del settore. In particolare, per gli amanti del buon bere, esperti e neofiti, in collaborazione con il team Esperienza guidato dall’esperto Fulvio Piccinino, sono in arrivo due appuntamenti:

• “Esperienza Gin” (Mercoledì 5 febbraio 2025 ore 19.15): Un laboratorio multisensoriale che sta facendo registrare sold out in tante città italiane – anche sulla scia del grande successo di questo distillato – in cui i partecipanti potranno creare il proprio gin personalizzato, dalla ricetta all’etichetta, per poi concludere con un Gin Tonic di gruppo. Prenotazioni su www.eventbrite.it/e/esperienza-gin-tickets-1205074844299

• “Esperienza Vermouth” (Mercoledì 5 marzo 2025 ore 19.15): Un’esperienza simile dedicata al Vermouth, con la possibilità anche in questo caso, di creare la propria ricetta personalizzata, partendo dal vino e con l’uso di erbe e spezie, attraverso un percorso formativo divertente e interattivo. Prenotazioni su www.eventbrite.it/e/esperienza-vermouth-tickets-1205121884999

Cultura, cibo e città: tour guidati e degustazioni

Il 2025 segna l’inizio della collaborazione tra il Mog, la Cooperativa Solidarietà & Lavoro e i Musei da essa gestiti, con un ciclo di eventi che si svilupperà durante tutto l’anno. I primi due appuntamenti in programma sono:

• “Migrantour” (sabato 8 febbraio 2025): Una visita guidata del Mercato e di negozi della città sul tema delle spezie (dalle 17 alle 18.30), seguita da un cocktail speziato e degustazione di piatti di Mi Rico Perù e Chakula Chema al Mog. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

• “A Spasso con De André fino al Mog” (Sabato 1 marzo 2025): Una visita guidata a tema De André (dalle 17:00 alle 18.30) in collaborazione con il negozio museo ViaDelCampo29Rosso, con arrivo al MOG per una cena a buffet in sala Superba con i piatti amati dal cantautore. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

La cucina per tutti

Lo spirito di inclusione del Mog sarà ribadito anche nel calendario dei laboratori che valorizzano ancor più culture e stili alimentari diversi che colorano il mondo del MOG. Il 18 febbraio – dopo il sold out di gennaio – ritornerà l’appuntamento con il “Ramen facile con ingredienti facili”, corso di cucina con Tamashi Ramen in Aula Fornelli. Prossimi appuntamenti il 18 marzo e 15 aprile (tutte le info su: https://moggenova.it/corsi-amatoriali).

A febbraio proseguono anche gli appuntamenti di “Aspettando VEGenova”, iniziativa messa in campo dal MOG per accompagnare curiosi e appassionati al festival di cucina veg che si terrà in città il 26 e 27 aprile. Il 26 febbraio appuntamento con Elisa e Marta di Jaa Nu e le loro Torte di verdura dalla base alle farcitura. Prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-torte-salate-dalla-base-alla-farcitura-1117475432099

L’educazione al gusto e ai valori di un’alimentazione che vede ben presenti frutta e verdura sarà anche un patrimonio da trasmettere ai bambini. L’appuntamento in questo caso sarà domenica 2 febbraio (ore 16.30-18) con il laboratorio ricreativo “Verdure e colori”, organizzato in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà e lavoro. Prenotazioni su https://www.eventbrite.it/e/verdure-e-colori-tickets-1204829500469

Accanto a queste novità si confermano anche per il 2025 gli appuntamenti ormai consolidati con Il Sogno di Tommi dedicato ai bambini e con il Lunario, lo speciale format creato da Enrica Monzani (A Small Kitchen in Genoa) proprio per il Mog in modo da valorizzare ancor più il Mercato Orientale e il suo legame con la stagionalità. Dal 2025 gli appuntamenti trimestrali si trasformano in Edu-Aperitivi condotti da Enrica in tandem con il professor Roberto Avanzino. La formula articola in quattro momenti principali: Scopri (introduzione educativa e curiosità sull’argomento del giorno); Crea (preparazione guidata e condivisa di 2-3 ricette facili e veloci, ideali per l’aperitivo e ispirate al tema della serata); Gusta (degustazione guidata di un calice di vino, scelto in abbinamento perfetto con le preparazioni) e Condividi (spazio per domande, risate e piacevoli chiacchiere). Si parte il 19 febbraio, dalle 18.30 alle 20, con La primavera e le erbe di campo.

Il Mog Mercato Orientale Genova è la piazza coperta che si apre al centro del mercato più antico di Genova, affacciato su via XX Settembre, a cinque minuti da piazza De Ferrari, dalla stazione di Genova Brignole e da numerose aree di parcheggio. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 metri quadri con dieci cucine che si affacciano su uno spazio aperto condiviso e la proposta ristorativa dell’Hostaria al Mercato al primo piano. La birreria e spiriteria cuore della Corte principale e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere integrano l’offerta a tutte le ore. La balconata del Mog Mercato Orientale Genova è poi dotata di sale eventi, spazi per la scuola di cucina (Aula Fornelli) per un’offerta che copre tutto l’arco dell’anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini.