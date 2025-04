Giovedì 3 aprile, con inizio alle 9.30, nei locali della Fondazione Carige, in via David Chiossone 10, a Genova, si terrà il convegno organizzato da Assagenti “Brokers marittimi: allarme cervelli in fuga” in cui si confronteranno esperti, protagonisti del settore e leader di categoria a confronto sul futuro della professione.

Programma

Ore 9.00 – Registrazione

Ore 9.30 – Saluti Iniziali

Marco Bucci (presidente della Regione Liguria)

Francesco Maresca (assessorato al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca del Comune di Genova )

Andrea Rive lini (consigliere della Fondazione Carige)

Gianluca Croce (Presidente di Assagenti)

Sessione introduttiva

Gian Enzo Duci (prof. Dipartimento Economia UniGe) – Broker marittimi genovesi: il ruolo chiave nel commercio globale

Fulvio Carlini (presidente Fonasba) – video messaggio

Maurizio Gozzi (vicepresidente di Assagenti) – Broker marittimi a Genova: un polo strategico a rischio

Il punto di vista degli armatori

Stefano Messina (presidente Assarmatori)

Edoardo D’Andrea (Politica dei Trasporti Confitarma)

L’andamento dei principali mercati

Enrico Paglia (Research Manager Banchero Costa) – Andamento dei principali mercati in un contesto politico-economico in cui l’unica costante è il cambiamento. Guerre, sanzioni, tariffe e rivoluzione green: quali considerazioni?

Tavola rotonda

Leonardo Nicolosi (Consigliere Gruppo Giovani Assagenti)

Umberto Novi (Genoa Sea Brokers)

Vittorio Portunato (Partner SeaQuest Shipmanagement)

Mario Taragoni (Managing Director Nolarma Chartering)

Sessione conclusiva

Maurizio Gozzi (vicepresidente di Assagenti)

ore 12.00 – light lunch

Modera: Bruno Dardani

Registrazione obbligatoria