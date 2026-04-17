Adunata nazionale Alpini a Genova: parchi, giardini e scuole chiuse

Scuole chiuse venerdì 8 e sabato 9 maggio, parchi e giardini inaccessibili dal 7 al 10

In previsione della 97ª Adunata Nazionale Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha firmato, questa mattina, un’ordinanza con misure che limitino l’impatto del forte afflusso di visitatori in città, stimato in circa 400.000 passaggi.

In particolare, viste le forti limitazioni di circolazione dei veicoli pubblici e privati, è stata pubblicata l’ordinanza, istruita dalla Direzione Protezione Civile, che dispone la chiusura, per le giornate di venerdì 8 e di sabato 9 maggio, di tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dei centri di formazione professionale e di tutte le attività didattiche dei dipartimenti universitari, nel territorio del Comune di Genova.

Saranno, inoltre, chiusi parchi storici e giardini pubblici, dall’orario di chiusura di giovedì 7 maggio e per tutte le ore successive, sino all’aperura mattutina di lunedì 11 maggio, per prevenire eventuali occupazioni, anche occasionali, che potrebbero comportare conseguenze ai siti dal punto di vista arboreo e paesaggistico. L’ordinanza ricalca analoghe misure adottate da altri Comuni ospitanti le precedenti Adunate nazionali.