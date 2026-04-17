Leonardo, accordo strategico per nuovo veicolo da combattimento per Fanteria marina spagnola

Indra Land Vehicles e Idv, una società di Leonardo, hanno siglato un accordo strategico che pone le basi per il nuovo Veicolo Anfibio da Combattimento per la Fanteria di Marina (Vacim), richiesto dal Ministero della Difesa spagnolo nell’ambito del Programma Speciale di Ammodernamento (Pem).

Il contratto rappresenta un passaggio chiave per dotare la Fanteria di Marina spagnola di capacità operative avanzate, all’avanguardia e pienamente interoperabili, rafforzandone al contempo il potenziale operativo e di proiezione anfibia in ambiente costiero. La collaborazione con Idv consentirà l’integrazione di piattaforme all’avanguardia, che garantiranno elevati livelli di mobilità, protezione e affidabilità per missioni sia in ambito marittimo che terrestre.

Da una prospettiva industriale il contratto, che include la fornitura di 34 piattaforme Superav da parte di Idv, conferirà alle due aziende un importante valore strategico:

per Indra Land Vehicles – multinazionale leader in Spagna e una delle principali a livello globale nei settori difesa, traffico aereo e spazio – significa rafforzare il proprio ruolo di leader nell’ambito dell’integrazione,

consentendo l’ampliamento della propria gamma con soluzioni anfibie e il consolidamento della

propria catena di valore nel campo delle piattaforme da combattimento.

consentendo l’ampliamento della propria gamma con soluzioni anfibie e il consolidamento della propria catena di valore nel campo delle piattaforme da combattimento. Per Idv, la collaborazione creerà nuove opportunità di cooperazione industriale a lungo termine in

Spagna e consentirà all’azienda di riaffermare la propria tecnologia come riferimento per capacità

anfibia, prestazioni superiori e mobilità avanzata, sia in ambito marittimo che terrestre. Questa

partnership rappresenta un passo avanti significativo per l’azienda, consolidandone la posizione nel

settore globale della difesa e dimostrando ancora una volta l’affidabilità e l’efficacia delle proprie

piattaforme in scenari complessi.

Sviluppo e integrazione industriale

All’interno del programma, il Gruppo Indra fornirà le varianti trasporto truppe, comando e controllo, recovery e ambulanza del Vacim, integrando la piattaforma Superav 8×8 con i sistemi di missione richiesti dal Ministero della Difesa spagnolo. Queste attività, svolte presso gli stabilimenti di Indra in Spagna, includeranno l’installazione dei sistemi sopra citati e l’adattamento funzionale, la validazione e la consegna finale dei veicoli configurati per la Fanteria di Marina.

«Il Superav 8×8 è già stato scelto dai Marines degli Stati Uniti e dalle Forze Armate Italiane. Negli Stati Uniti, la piattaforma anfibia di Idv è la base del Veicolo da Combattimento Anfibio (Acv), fornito in collaborazione con Bae Systems; mentre in Italia il Superav, equipaggiato con i sistemi d’arma di Leonardo, costituisce la base del Veicolo Blindato Anfibio (Vba). Grazie al contratto firmato con Indra, Idv fornirà la propria piattaforma blindata anfibia, permettendo alla Spagna di rinnovare ed espandere la flotta di veicoli delle proprie Forze Armate e di affrontare efficacemente le sfide operative attuali e future», ha dichiarato Nazario Bianchini, Head of Sales di Idv.

Idv, società di Leonardo con sede a Bolzano, sviluppa e produce veicoli speciali per missioni di peacekeeping e protezione civile. La produzione è suddivisa in tre categorie: autocarri logistici e tattici, sviluppati specificatamente per operare in condizioni estreme, veicoli multiruolo e veicoli protetti, che vantano una tecnologia d’avanguardia nel campo della protezione e della sicurezza. L’intera gamma dei prodotti garantisce all’equipaggio i più alti livelli di protezione, nonché la massima mobilità su qualsiasi terreno.