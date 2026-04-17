Trillium Pumps Italy  potenzia e inaugura il service center in Basilicata

Trillium Pumps Italy ha recentemente potenziato il suo service center di “Viggiano nel Sud Italia” per rafforzare in modo significativo la presenza della società nel cuore dell’area industriale della Basilicata.

Il service center è strategicamente situato a breve distanza dal Centro Olio Val d’Agri di Eni, che ha il compito di trattare gli idrocarburi estratti, lavorati i quali, il petrolio è inviato alla raffineria di Taranto, mentre il gas viene immesso nella rete di trasporto nazionale Snam.

Qui la struttura potenziata del service center di Trillium è stata sviluppata per offrire un supporto più rapido ed efficace rispondendo alle esigenze di manutenzione delle macchine rotanti operanti nel distretto estrattivo lucano.

Con una superficie di 1.000 metri quadrati, il service center è dotato di macchine utensili tradizionali e CNC che le consentono di offrire una gamma completa di servizi per macchine rotanti, inclusi revisione, manutenzione e supporto specialistico per pompe di ogni tipologia, compressori centrifughi e alternativi, turbo espansori e altre apparecchiature critiche utilizzate negli impianti oil & gas. In parallelo, fornisce supporto in campo, garantendo interventi rapidi e qualificati presso gli impianti.

Vi opera un team di 30 tecnici meccanici altamente specializzati, supportati da una struttura gestionale articolata. Tale organizzazione comprende un capo e vice-capo cantiere, un EHS specialist, un technical engineer, un workshop manager e un logistics manager. Questa organizzazione integrata è uno dei principali punti di forza del service center: garantisce eccellenza tecnica, continuità operativa e i più elevati standard di sicurezza.

Il potenziamento del service center di Viggiano rappresenta un importante passo nel rafforzamento dell’offerta di service di Trillium in Italia che conferma l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni di manutenzione rapide, affidabili e orientate, con forte attenzione alla sicurezza, alla qualità e alla continuità operativa.

Trillium Pumps Italy

Trillium Pumps Italy è la base italiana del gruppo Trillium Flow Technologies. Raggruppa i brand Termomeccanica Pompe con stabilimenti alla Spezia e a Taranto, e Gabbioneta Pumps con stabilimento a Nova Milanese, portatrici di una tradizione industriale di oltre due secoli. È oggi una realtà operativa, con oltre 650 dipendenti e 200 milioni di dollari di fatturato, che fa riferimento alla holding Trillium Flow Technologies, player mondiale del flow control, offrendo soluzioni ingegnerizzate di pompe e valvole per i settori dell’oil & gas, petrolchimico, acqua, energia, estrazione mineraria e delle industrie di processo in generale.