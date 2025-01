“Prevedere l’imprevedibile?” è il titolo dell’incontro rivolto alla cittadinanza nell’ambito della prevenzione e della protezione civile, organizzato dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con Arpal, che si terrà il prossimo lunedì 27 gennaio alle 17:30 nella Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi.

Proveranno a rispondere alla domanda l’ingegnere Paolo Gollo e l’ingegnere Federico Grasso di Arpal, che approfondiranno i temi legati alla meteorologia e alla gestione dei rischi ambientali collegati agli eventi estremi, con particolare attenzione al nostro contesto.

Durante l’incontro verrà illustrato come nascono le previsioni meteo e cosa vuol dire allerta meteo: capacità e affidabilità previsionale, gli scenari di rischio, l’allerta previsionale e le fasi operative, il monitoraggio in corso di evento.

Un’attenzione particolare sarà dedicata agli strumenti a disposizione dei cittadini per consultare dati e informazioni affidabili: saranno illustrati i prodotti ufficiali disponibili, come l’app “Meteo 3R“, e verranno forniti consigli utili per riconoscere le parole chiave da tenere a mente e contrastare la diffusione di fake news che possono generare confusione.

La parte finale dell’incontro affronterà il tema della mitigazione e dell’adattamento: si discuterà di come le allerte possano diventare strumenti fondamentali di gestione per prevenire situazioni ingestibili e affrontare in modo consapevole e organizzato quelle evitabili. Un’occasione preziosa per comprendere meglio l’importanza della prevenzione e per acquisire strumenti pratici per la tutela collettiva.

«Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare e informare la cittadinanza sui fenomeni meteo e sull’importanza della prevenzione, offrendo anche l’occasione di conoscere gli strumenti messi a disposizione dalla Regione per garantire la sicurezza pubblica − sottolinea il sindaco Francesco Solinas − eventi come questo sono particolarmente significativi, soprattutto in un territorio come il nostro, frequentemente interessato da allerte meteo, specialmente durante la stagione autunnale. Diventa quindi fondamentale fornire ai cittadini conoscenze utili per affrontare consapevolmente queste situazioni, grazie al contributo diretto di esperti del settore».