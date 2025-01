Confcommercio Salute, Sanità e Cura e Doc Space, spinoff dell’Università di Genova, insieme per la digitalizzazione e l’innovazione nella gestione dati delle aziende sociosanitarie. La sinergia, partita a Genova con un’esperienza “pilota” all’interno di una struttura cittadina, si prefigge di migliorare l’efficienza e il controllo gestionale nelle aziende del settore sociosanitario grazie all’adozione della tecnologia sviluppata da Doc Space: una piattaforma a supporto della Self-Service Business Intelligence integrata nell’ambiente Office, quindi facilmente accessibile e utilizzabile anche da personale non specializzato.

La collaborazione tra Confcommercio Salute e Doc Space non si limiterà al contesto locale: l’obiettivo comune è espandere questo approccio innovativo anche in altre regioni italiane e a livello nazionale, garantendo così a un numero sempre maggiore di strutture la possibilità di ottimizzare la gestione dei dati e le performance aziendali.

Il software rappresenta una soluzione potente e intuitiva per le aziende. La tecnologia alla base del sistema si basa sul processo Etl (Extract, Transform, Load), che permette di estrarre i dati dai database aziendali, trasformarli in informazioni strutturate e renderli fruibili attraverso uno strumento comune e di uso quotidiano: Excel. Questo approccio evita la necessità di creare nuovi sistemi gestionali centralizzati, concentrandosi invece sul miglioramento dell’accesso ai dati già esistenti e sulla loro trasparenza.

«Il settore socio sanitario ha bi sogno di innovazione, digitalizzazione e strumenti che migliorino le performance aziendali. – evidenzia Luca Pallavicini, presidente nazionale di Confcommercio Salute – La collaborazione con Doc Space è un passo concreto in questa direzione: l’obiettivo è quello di stimolare sempre di più le aziende del comparto e i nostri associati a una gestione più efficiente delle proprie risorse, così da migliorare i servizi offerti e garantire una maggiore trasparenza e controllo. Ci auguriamo che questa sinergia possa fungere da modello e stimolo per altre realtà del nostro settore».

Nel contesto sociosanitario, il software di Doc Space facilita la gestione e il monitoraggio di dati critici come il numero di posti letto, le ore di lavoro del personale e il controllo dei costi. Le informazioni estratte dai sistemi informativi aziendali vengono rese disponibili in tempo reale, permettendo una supervisione dinamica delle attività e un miglioramento continuo delle prestazioni. Questa tecnologia è già stata ampiamente utilizzata in ambito industriale e nella pubblica amministrazione, dove ha dimostrato la sua efficacia nel gestire complessi flussi di dati.

«Siamo entusiasti di collaborare con Confcommercio Salute in questo percorso innovativo – ha detto il prof. Massimo Maresca, fondatore di Doc Space – la nostra iniziativa è rivolta a semplificare la gestione dei dati aziendali, rendendoli accessibili e utilizzabili anche da chi non ha competenze specifiche nel campo It. Confcommercio Salute, che ringraziamo per la capacità di aver colto una sfida importante per il futuro del settore, avrà un ruolo strategico nella sensibilizzazione delle aziende verso un percorso di innovazione e digitalizzazione».