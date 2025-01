Nella sala consiliare del Municipio IV Val Bisagno ieri, 15 gennaio, è stato illustrato il nuovo Piano comunale del Verde di Genova.

Un appuntamento voluto dall’Amministrazione comunale, in particolare, dall’assessore all’Urbanistica Mario Mascia, di concerto con il presidente del Municipio Maurizio Uremassi, per esporre e spiegare a cittadini e associazioni le linee guida contenute in questo strumento di pianificazione, nel medio e lungo periodo, del verde urbano e periurbano, per traguardare gli obiettivi di transizione ecologica e costruire una città più vivibile, eco-friendly, sostenibile e resiliente.

«Il Piano del Verde è di tutti e questa condivisione coi territori non è un mero passaggio formale, ma un’occasione concreta di scambio di spunti e proposte che ho dato indicazione di recepire nel nuovo Piano del Verde – dichiara Mascia – nel comune interesse ad avere uno strumento di pianificazione efficace ai fini della scelta delle opere di urbanizzazione e della programmazione e progettazione delle opere pubbliche».

Gli incontri si svolgeranno via via nei vari municipi della città, nei luoghi e secondo le modalità definite dai municipi stessi nell’ottica di favorire la maggiore partecipazione possibile da parte dei singoli territori.

Nel percorso partecipativo, oltre agli Enti municipali, sono coinvolti anche ordini professionali, scuole, associazioni, Civ e cittadini, con l’obiettivo di informare una vasta platea di soggetti individuali e collettivi sui benefici prodotti dal Piano del Verde sulla qualità di vita delle persone e dell’ambiente, in un’ottica di confronto e dialogo continui.

Il Piano del Verde è consultabile online a questo link.

È possibile fornire all’Amministrazione proposte operative di modifica e integrazione del Piano del Verde scrivendo all’indirizzo e-mail pianodelverde@comune.genova.it.