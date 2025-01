Fondazione Ansaldo (Gruppo Leonardo) e Alpim, Associazione ligure per i minori hanno firmato un protocollo d’intesa per la realizzazione del Distretto educativo dell’innovazione (Dedi) comprensivo del Liceo statale tecnologico sperimentale in Valpolcevera, a Genova.

Il Liceo statale tecnologico sperimentale si realizzerà nell’ex stabilimento ferrovie dello Stato, area Facchini, nell’ambito del Dedi. A partire dal 2025 Alpim avvierà iniziative in merito al piano didattico e all’offerta formativa del nuovo liceo.

Il Protocollo di intesa fa seguito all’Accordo di programma quadro già sottoscritto a Genova in data 22 ottobre 2024 dal ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Ordine degli Architetti Ppc di Genova e Alpim Associazione ligure per i minori.

Il Comune di Genova ha avviato le procedure per l’acquisto dell’area Facchini dalle Ferrovie dello Stato e ha dato incarico di elaborare un progetto preliminare Docfap.

Le parti hanno concordato che il Comune di Genova in accordo con l’Ordine degli Architetti di Genova lanceranno un concorso progettuale internazionale.

Nell’Accordo di Programma Quadro al punto 6 “Avvio della sperimentazione” si legge che “si provvederà a realizzare il Progetto nei tempi più rapidi possibili in modo da rendere operativa la sperimentazione del Liceo Tecnologico a partire dall’anno scolastico 2027/2028”.