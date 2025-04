Sanguineti, nata nel 1958 a Chiavari come piccola realtà artigianale, si è affermata come punto di riferimento per il settore superyacht nella produzione di sistemi di movimentazione idraulici ed elettrici, tra cui passerelle, scalette, piattaforme, ecc. Riconosciuta per la qualità artigianale e l’innovazione, Sanguineti ha sempre saputo rispondere alle richieste dei cantieri più esigenti e degli armatori di tutto il mondo con soluzioni su misura, realizzando progetti esclusivi per yacht, superyacht e refit di alta qualità.

Nel 2023, Sanguineti ha avviato una nuova fase di crescita grazie all’ingresso in Quick Group, leader mondiale nella produzione di equipaggiamenti nautici. Questa integrazione ha permesso a Sanguineti di beneficiare di risorse e competenze per ampliare la gamma di prodotti e rafforzare la propria presenza sul mercato, senza rinunciare ai valori di qualità, affidabilità e innovazione che da sempre la contraddistinguono.

Oggi Sanguineti continua a crescere, con prospettive promettenti per il futuro, forte anche di un raddoppio del fatturato negli ultimi due anni.

Per sostenere il continuo sviluppo e ottimizzare le sinergie con il gruppo, Sanguineti ha recentemente trasferito la propria sede e gli impianti produttivi da Chiavari a una struttura più ampia e moderna situata a Casarza Ligure.

Il nuovo stabilimento si estende su oltre 8.000 mq, un’area nettamente superiore alla precedente, comprendente zona produttiva, uffici e spazi esterni. Questo trasferimento è stato accompagnato da un investimento di 2.500.000 euro dedicati alle infrastrutture e circa 1.600.000 euro destinati all’acquisto di macchinari di ultima generazione.

Questa nuova sede consente non solo un aumento della capacità produttiva, ma anche una maggiore efficienza operativa e collaborazione tra i team.

In parallelo al trasferimento, Sanguineti sta ampliando il proprio organico, potenziando principalmente ufficio tecnico e reparto produttivo. Attualmente sono molteplici le posizioni lavorative aperte, tra cui progettisti, disegnatori, carpentieri, verniciatori e saldatori.

L’integrazione con Quick Group, il trasferimento e gli investimenti in nuove risorse segnano un passo importante per Sanguineti. Grazie alla costante attenzione alle tendenze di mercato e all’innovazione, Sanguineti si prepara a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nel settore degli equipaggiamenti nautici e per superyacht.

«Per l’amministrazione comunale, il trasferimento di Sanguineti nel nostro territorio rappresenta un valore aggiunto e un’importante opportunità di crescita occupazionale per la comunità – afferma Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure –. Fin da subito si è instaurato un ottimo rapporto, grazie anche alla natura familiare dell’azienda, nonostante faccia parte di uno dei più importanti gruppi di accessoristica nautica italiana. Questo approccio imprenditoriale, che pone grande attenzione al fattore umano, è in sintonia con i valori della nostra comunità locale. Il comparto produttivo di Casarza Ligure è in continua espansione, anche grazie agli investimenti comunali nel potenziamento infrastrutturale. Il nostro obiettivo è rendere il territorio sempre più attrattivo per aziende strategiche a livello nazionale, capaci di generare valore e occupazione. La presenza di Sanguineti conferma questa vocazione e rappresenta un segnale positivo per il futuro dello sviluppo economico locale».