In Liguria rallenta l’inflazione, ma resta ancora sopra la media nazionale

Genova è, ancora una volta, tra le prime città per aumento dei prezzi

Considerando i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti, Genova è la terza città italiana in cui l’inflazione a dicembre era più elevata (+1,8% , a novembre era sempre terza a +2%). Le città in cui la spesa è stata più pesante sono state Bolzano (+2,3%) e Padova (+1,9%), mentre l’inflazione più contenuta si è registrata a Firenze, Aosta e Modena (tutte e tre a +0,7%).

A dicembre 2024 l’inflazione in Liguria rallenta, pure restando ancora sopra alla media nazionale. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, nell’ultimo mese dell’anno ha registrato un aumento dello 0,1% su novembre e dell’1,3% su dicembre 2023. In Liguria l’aumento rilevato a dicembre è del +1,6% (in calo rispetto al +1,8% di novembre 2024), risultando la seconda regione dopo il Trentino Alto Adige (+2,1%). È quanto emerge dall’analisi mensile dell’Istat sui prezzi al consumo.

Optimal Column This module works best for column 4, 8, 12 ( current column width 9 ). This warning will only show if you login as Admin.