Nel Comune di Genova nasce un nuovo gruppo consiliare, “Progetto al centro”.Ne fanno parte Stefano Costa (ex Forsa Italia), Paolo Gozzi (ex Vince Genova) e Arianna Viscogliosi (Italia Viva).

“Il nuovo gruppo – si legge in una nota – nasce dalla presa di coscienza di alcuni consiglieri comunali circa l’affinità che li lega, in ragione di comuni radici e di percorsi politici che – pur mantenendosi autonomi, liberi e distinti – hanno sempre individuato i propri riferimenti culturali nell’ambito dell’area cattolicodemocratica, liberale e riformista della politica italiana e cittadina. E che intendono continuare a farlo, tanto più nella complessa e delicata fase storica che Genova – e assieme ad essa, il consiglio comunale – sta affrontando, segnata dalla chiusura di un ciclo politico e amministrativo e dalla contestuale necessità di aprirne uno nuovo, che sia in grado di affrontare con serietà ed equilibrio i temi irrisolti che questi ultimi anni ci lasciano in eredità”.

“In questo contesto spiega il documento – ai consiglieri aderenti è apparso evidente che – pur in vista di un orizzonte temporale estremamente breve – fosse limitante disperdere quelle affinità e quei percorsi all’interno del calderone impersonale del Gruppo Misto, in cui si mescola l’eterogeneità di eletti che, per le più differenti ragioni, semplicemente non si riconoscono all’interno dei gruppi consiliari esistenti. Viceversa – nel comune rispetto di appartenenze, ambizioni e aspettative certamente distinte, seppur parallele – gli aderenti al Gruppo riconoscono l’esistenza di una comune identità, e guardano con attenzione al futuro e a ciò che si muove all’interno della propria area di riferimento: un’area che hanno la pretesa di ritenere essenziale ai fini della definizione di una ‘nuova stagione’ che, chiamata al delicato compito della ricostruzione, dovrà giocoforza rifuggire da logiche di radicalizzazione reciproca e di estremizzazione fine a sé stessa. Tanto più in una fase storica in cui le aspettative e i bisogni dei cittadini si rivolgono verso un’opera di ricucitura, “Progetto al Centro” intende dare il proprio fattivo contributo all’esito del proprio processo di aggregazione, che ha un valore anche simbolico, coinvolgendo eletti uniti dalla comune consapevolezza che il precipuo compito della politica – e, di riflesso, delle assemblee elettive – sia quello di ricomporre le fratture della società, ponendosi come interlocutore di chi ritenga, nell’ambito del proprio percorso politico e amministrativo, di non poter prescindere dal conferire la dovuta dignità e garantire la giusta considerazione ai valori della moderazione, della mediazione e dell’interclassismo, in cui il gruppo intende riconoscersi”.

Questo ciclo amministrativo ormai è al termine e Progetto al centro, come gli altri gruppi consiliari, è improbabile che abbia occasione di compiere scegliere politiche decisive. L’amministrazione e le formazioni politiche presenti in consiglio sostanzialemte si confronteranno su questioni di ordinaria amministrazione. E per il futuro? I tre esponenti condivono i valori liberali, democratici, riformisti ma hanno provenzinze diverse. E anche prospoettive diverse.