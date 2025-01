Blastness, gruppo leader nella fornitura di tecnologie per servizi di prenotazioni alberghiere, acquisisce Athena Solutions, realtà travel tech specializzata nel settore delle strutture ricettive a cui, con il marchio ErmesHotels (ermeshotels.com), fornisce software dedicati.

Tra i servizi offerti, sistemi di prenotazione, preventivazione automatica, channel manager, connettività GDS e pagamento automatizzato.

“ In Liguria – si legge in una nota di Blasteness – su un totale di prenotazioni alberghiere on-line effettuate nel 2024 sul panel di clienti Blastness, pari a circa 165mila notti vendute, per un controvalore economico complessivo di oltre 48 mln di euro, la quota di prenotazioni attraverso i siti ufficiali ha raggiunto il 40% del totale che corrisponde ad oltre 19 milioni di euro, contro il 38% di Booking.com pari a circa 18,5 mln di euro”.

“L’acquisizione – prosegue la nota – arricchisce il portafoglio di Blastness con soluzioni tecnologiche e strutture alberghiere di rilievo strategico, e ne rafforza il posizionamento sul mercato italiano dove la società è già il primo fornitore di sistemi di prenotazione per hotel 5 stelle da oltre 14 anni consecutivi a conferma di una leadership indiscussa nel segmento alberghiero di lusso”.

L’acquisizione inoltre prevede la piena continuità aziendale per Athena Solutions i cui fondatori proseguiranno nella collaborazione in posizioni manageriali all’interno del gruppo. “L’operazione – precisa il domunicato – è solo l’ultima tappa di un 2024 di successi per Blastness, giunta ormai al suo ventesimo anno di attività. Infatti, per la prima volta dalla sua costituzione, nell’estate 2024 il valore delle prenotazioni dirette dell’intero panel dei clienti Blastness in Italia ha raggiunto i volumi di Booking.com. Questo conferma come l’obiettivo che si era posto l’azienda sin dalla sua nascita – supportare le strutture ricettive nello sviluppo del proprio canale di vendita ufficiale – abbia oggi superato le iniziali aspettative”.

Andrea Delfini, fondatore e ceo di Blastness, dichiara: «Questa operazione è per noi di grande valore e rappresenta un’importante evoluzione nella crescita del nostro Gruppo. Athena Solutions è un’azienda italiana con una storia importante, una solida competenza ed una reputazione riconosciute nel mercato alberghiero. L’acquisizione è una grande opportunità per poter fornire i sistemi e i servizi Blastness ad alto valore aggiunto al parco clienti Athena che corrisponde al nostro target e sul quale abbiamo sviluppato una consolidata esperienza. Con questa acquisizione, oltre 1.800 alberghi si avvarranno dei servizi offerti dalla fusione delle due realtà».

Athena Solutions, nata nel 2003, è stata Beta Test company per Expedia per l’apertura della connettività Xml sviluppando ErmesHotels, primo Channel Manager Xml del mercato italiano, che ad oggi conta oltre 200 connessioni certificate con canali distributivi. Fondata e guidata da Marco D’Amore, Roberto Romano e Roberto Santececca, vanta oggi oltre 600 strutture clienti tra cui realtà di prestigio come il Grand Hotel Quisisana di Capri, il Covo dei Saraceni a Positano, il Grand Hotel et de Milan, Masseria San Domenico, Masseria Torre Coccaro, il nuovissimo The Plein Hotel di Milano e importanti gruppi alberghieri come Egnazia Ospitalità Italiana (di cui fa parte il noto Borgo Egnazia), Greenblu Hotels & Resorts, Bettoja Hotels, Marcegaglia Hotels & Resorts, Eight Hotels (Portofino, Paraggi, Venezia, Cortina), Mangia’s, Bluserena Hotels & Resorts e molti altri che si aggiungono alle oltre 1.200 strutture clienti di Blastness.

Marco D’Amore commenta: «Questa unione rappresenta una grande opportunità di crescita. Ora consapevoli di far parte di un gruppo leader di mercato, continueremo a servire i nostri clienti con la qualità e la professionalità di sempre a cui si aggiungerà l’opportunità di offrire l’ampio ventaglio di prodotti che Blastness ha saputo costruire in ambito web, advertising, revenue e consulenziale per soddisfare tutte le esigenze in area digitale nell’ambito della gestione delle prenotazioni alberghiere».

Advisor legale di Blastness è stato lo studio legale e tributario GPD con gli avvocati prof. Andrea Gemma, partner, e Alessia Salamone, senior associate, coadiuvati da Beatrice Nobili e Darina Ferri, associate. Lo studio CSSF, con il partner prof. Luca Sintoni, ha seguito la due diligence contabile e fiscale. Gli studi GPD e CSSF sono da anni partner strategici nella crescita di Blastness.