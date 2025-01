È stata prorogata al 31 gennaio la possibilità per iscriversi al corso gratuito realizzato da Scuola Nazionale Trasporti e Logistica e Cna La Spezia, in partnership con Autolinee Lorenzini.

Il corso offre l’opportunità di ottenere gratuitamente le patenti necessarie e le competenze per diventare autista addetto al servizio di trasporto passeggeri. Un percorso formativo progettato per rispondere alle esigenze di chi desidera intraprendere una professione stabile e altamente richiesta sul mercato del lavoro.

Partecipando è possibile beneficiare di formazione gratuita e altamente qualificante. Non solo il corso, ma anche le patenti necessarie (D e CQC) sono offerte senza alcun costo per i partecipanti. Inoltre, sarà possibile accedere ad opportunità di lavoro garantite. Lorenzini, infatti, cerca personale qualificato per ampliare il proprio team, offrendo concrete prospettive di assunzione al termine del percorso per quanti risulteranno idonei.

Inoltre il trasporto passeggeri, anche in funzione dello sviluppo del turismo crocieristico sul territorio spezzino, è sempre più strategico e la domanda di autisti qualificati continua a crescere.

Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano almeno 24 anni di età e desiderino acquisire le competenze per diventare autisti di pullman, con particolare attenzione a chi è alla ricerca di opportunità professionali dinamiche e in linea con le esigenze e le novità del mercato del lavoro.

Per info e per candidarsi visitare il sito www.scuolatrasporti.com.