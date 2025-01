Un decreto ministeriale (n. 272 del 26/11/24) ha stabilito in 180 giorni (6 mesi), con decorrenza dalla data di prescrizione, la validità delle ricette.

Asl 5 comunica che i cittadini in possesso di una ricetta per prestazioni specialistiche (visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio) emesse con data superiore a 180 giorni non sono più utilizzabili. Se permane la necessità della prestazione, questa dovrà essere richiesta allo specialista che ha effettuato l’impegnativa scaduta al fine di ottenere una nuova ricetta che dovrà essere utilizzata entro 180 giorni.

I pazienti possono, comunque, sempre verificare la scadenza della ricetta sul portale del Sistema Tessera Sanitaria all’indirizzo www.sistemats.it.