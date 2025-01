Crédit Agricole Italia sostiene il progetto “Spazio raro – Una biblioteca inclusiva” promosso da Anffas Imperia, un’iniziativa che mira a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e ad arricchire l’offerta culturale della città di Imperia. Il gruppo si è impegnato con un contribuito concreto per dare il via alle attività della biblioteca in vista della sua prossima apertura al pubblico.

Situato presso le Opere parrocchiali di via Verdi a Porto Maurizio, il progetto è gestito da Anffas Imperia in collaborazione con l’Associazione Help e le Opere parrocchiali. La biblioteca, che già dispone di un software per la catalogazione dei libri e ha raccolto oltre 4.000 volumi, offre un’opportunità unica di socializzazione, crescita culturale e sviluppo delle competenze per le persone con disabilità. I partecipanti al progetto, supportati da educatori e volontari, sono coinvolti in attività pratiche di catalogazione, gestione dei testi e organizzazione dello spazio. A breve, sarà attivato anche il servizio di prestito, che consentirà di aprire ulteriormente la biblioteca alla comunità locale.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire la gestione dello spazio da parte delle persone con disabilità, in collaborazione con la rete di volontariato del territorio, al fine di trasformare la biblioteca in un vero e proprio punto di riferimento culturale e centro di aggregazione. Qui, le persone con disabilità potranno trovare un ambiente educativo, sicuro e protetto, che promuove l’inclusione e la crescita personale. Ma non solo. Anche il territorio potrà trarre beneficio da questa proposta culturale, trovando nello spazio un luogo nel quale trascorrere del tempo, partecipare a incontri intergenerazionali, letture condivise e gruppi di lettura.

Dice il presidente di Anffas Imperia, Fiorenzo Marino: “Ringrazio di cuore Crédit Agricole Italia per il suo sostegno, che contribuisce a rafforzare l’impegno verso una comunità più inclusiva e solidale, dove la cultura diventa uno strumento di integrazione e partecipazione attiva”.

«Supportiamo con grande entusiasmo questa iniziativa promossa da Anffas – afferma Stefania Contestabile, responsabile Direzione regionale Liguria di Crédit Agricole Italia – un progetto che non solo potenzia l’offerta culturale locale, ma rappresenta anche un’importante occasione di partecipazione sociale per le persone con disabilità. Un’ottima opportunità per dimostrare come, insieme, possiamo creare spazi dedicati all’intera

comunità, promuovendo la crescita personale e l’inclusione».

Per maggiori informazioni sul progetto “Spazio Raro – Una biblioteca inclusiva” e per scoprire come diventare volontari all’interno della biblioteca, si può contattare la responsabile Martina Angelini al numero 393/9627514.