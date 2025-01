Come annunciato lo scorso sabato l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico sostenibile, Mario Mascia oggi stesso ha inviato la convocazione all’incontro che si terrà presso il suo ufficio il 22 gennaio prossimo alla presenza del presidente dello storico Circolo Autorità Portuale e dei rappresentanti della Sech.

«Il Cap – spiega l’assessore – è stato e continua a essere uno dei luoghi di aggregazione storici della nostra città, un’istituzione che da oltre quarant’anni è legata a doppio filo con il porto e con il tessuto sociale di Genova. Come ho promesso lo scorso sabato ho ritenuto fosse doveroso convocare questo incontro tra le parti interessate, perché è fondamentale fare tutto quello che è in nostro potere per salvaguardare questo patrimonio culturale e sociale».